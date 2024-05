Rete Orpheus: appuntamento al Teatro Verdi per il gran concerto inaugurale

BRINDISI - Lunedì 6 maggio alle 18 presso il Teatro Verdi di Brindisi si terrà il Gran Concerto inaugurale della Rete “Orpheus”, che apre come di consueto la Settimana della Musica. Il concerto, che vede il patrocinio del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, sarà condotto dal giornalista Antonio Celeste e proporrà come fil rouge brani tratti dalle più celebri opere, operette e musical. Il centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini rappresenta un’occasione per commemorare uno dei più grandi compositori della storia.

Con il consueto entusiasmo, gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete “Orpheus” eseguiranno brani come “Intermezzo”, tratto dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, “Coro a Bocca Chiusa”, tratto dalla Butterfly di Puccini, “Nessun Dorma”, tratto dalla Turandot di Puccini, “Tace il Labbro”, tratto dalla Vedova Allegra di F. Lehar, “Bella”, tratto dal Musical Notre Dame de Paris.

Sul palco il liceo “Marzolla Leo Simone Durano”, scuola capofila, l’orchestra “Orpheus”, l’Iiss “E. Ferdinando” e il coro “Orpheus”, composto da ben 70 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado facenti parte della Rete. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta streaming a questo link ed è inserito nel cartellone nazionale di Indire per la Settimana della Musica stabilita dal Mim.

Di seguito le scuole della Rete Orpheus che si esibiranno: liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi, istituto comprensivo “Bozzano-Centro” di Brindisi, istituto comprensivo “Carovigno”, istituto comprensivo “Casale” Brindisi, istituto comprensivo “Commenda” Brindisi, primo istituto comprensivo “De Amicis-Milizia” Oria, istituto comprensivo “R. De Simone” San Pietro Vernotico, istituto comprensivo polo 2 “Tito Schipa” Trepuzzi, istituto comprensivo “San Pancrazio Salentino”, istituto comprensivo “Santa Chiara” Brindisi, istituto comprensivo “Sant’Elia-Commenda” Brindisi, istituto comprensivo “Valesium” Torchiarolo, Iiss “E. Ferdinando” Mesagne, primo circolo didattico “G. Carducci” Mesagne.