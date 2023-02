Fondi europei: il tour nelle scuole dell'europarlamentare Chiara Gemma

Si concluderà domani la quattro giorni dedicata ai fondi europei “Europa Sviluppa”. Il laboratorio permanente di informazione, formazione e co-progettazione per accompagnare scuole, università, imprese, enti interessati ad accedere ai fondi europei e a quelle risorse comunitarie troppo spesso non sfruttate, è promosso dall’europarlamentare (Ecr), Chiara Gemma, professore ordinario di didattica generale e pedagogia speciale presso l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Dopo un primo incontro al Parlamento europeo a Bruxelles, tra dirigenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi e l’europrogettista Andrea Boffi, questa settimana sono stati proprio gli esperti Emiliana Guzzo e Manlio Scalzilli di Alphard, insieme al dottor Boffi, a definire il programma e incontrare gli interessati tra Bari e Brindisi. Mercoledì e giovedì presso il liceo “Arcangelo Scacchi” di Bari e oggi e domani presso il polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi. “In questi incontri – ha spiegato Chiara Gemma – abbiamo voluto fare leva sulla multidisciplinarietà, sulla multiculturalità e anche sulla specializzazione e l’eccellenza, requisiti imprescindibili se si vuole essere competitivi nel mondo del lavoro”.

Il format “Europa Sviluppa”, attivo dal 2019 nelle regioni meridionali, è una rete territoriale che ha come filo conduttore la co-progettazione, “quella modalità – ha precisato l’onorevole - che da un punto di vista organizzativo e relazionale intende favorire il “fare-rete”. Significa sviluppare esperienze innovative, partecipazione, collaborazione, impegno per la costruzione e realizzazione di un obiettivo comune. E, non ultimo, valorizzazione e coinvolgimento attivo delle persone che vivono questo territorio”. Gli incontri molto partecipati da dirigenti scolastici, docenti, personale e operatori del mondo della formazione, sono stati dedicati all'approfondimento dei bandi del programma Erasmus+ e a tutte quelle modalità di utilizzo per la candidatura dei progetti, in vista delle prossime scadenze.

“Mi piace rappresentare il laboratorio – ha concluso l’europarlamentare - come un 'viaggio' che segue diverse tappe, da fare insieme per esplorare una nuova strada e arrivare ad una meta comune, ciascuno portando il proprio bagaglio. L’idea è nata dalla forte richiesta di informazione sul tema dei fondi, uno degli argomenti più sentiti riguardanti l’Unione europea, soprattutto perché nel Sud Italia, spesso e volentieri, restano inutilizzati o vengono sprecati”.