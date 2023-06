"Tutta colpa di Francesco!": lo spettacolo portato in scena dai ragazzi della "Pacuvio"

CAROVIGNO - Grande successo per il musical "Tutta colpa di Francesco!", dedicato alla vita e alla storia di San Francesco d'Assisi, che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Marco Pacuvio, dell'istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi, durante la prima serata della Festa della Musica, a Carovigno.

Nell'accogliente scenario del Castello Dentice di Frasso, dopo le esibizioni della junior band "Simpatiche canaglie" della Fondazione Filarmonica e della soprano Consuelo Nardini che ha interpretato brani dedicati proprio a San Francesco e al suo Cantico delle Creature, si sono esibiti gli alunni di seconda media che hanno suonato, ballato, cantato e recitato per il numerosissimo pubblico presente.

Una serata davvero emozionante a cui hanno partecipato anche il sindaco del Comune di Carovigno, Massimo Lanzillotti, il consigliere regionale, Alessandro Leoci, la delegata del Comune per la partecipazione alla serata, Antonella La Camera e l'assessore alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Carovigno, Sabrina Franco.

Si è trattato di quasi due ore di spettacolo intense, ricche e divertenti che hanno visto dei giovanissimi talenti cavalcare le scene con sicurezza e disinvoltura. "Un grande successo per i nostri ragazzi e per tutti noi", hanno dichiarato al microfono i docenti coinvolti nel progetto scolastico, durante la presentazione dello spettacolo. "Ringraziamo il Comune di Carovigno che ha patrocinato l'evento e la Fondazione Filarmonica per averci regalato questa splendida opportunità in una cornice meravigliosa. Per i ragazzi il palco è un esperienza formativa importantissima, in quest'anno scolastico sono cresciuti tutti moltissimo, sono maturati e hanno imparato tanto divertendosi e scoprendo una versione di sé stessi che finora non avevano mai conosciuto. Il nostro auspicio è che si possa continuare in questa direzione e che la stessa fiducia che ha riposto in noi il Comune di Carovigno, possiamo ritrovarla nella nostra città, per mostrare questo piccolo capolavoro ai nostri concittadini".