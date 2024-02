Ultimo open day all'istituto "Epifanio Ferdinando" di Mesagne

MESAGNE - Domani, domenica 4 febbraio, apertura straordinaria delle tre sedi dell'istituto secondario Iiss "Epifanio Ferdinando". Con l'approssimarsi dello scadere dei termini per le iscrizioni all'anno scolastico 2024-2025, fissata dal Ministero per le ore 20 del 10 febbraio, l'istituto apre nuovamente le porte dei suoi tre plessi: liceo scientifico, via Eschilo a Mesagne; tecnico economico e liceo coreutico, via Damiano Chiesa a Mesagne; tecnico tecnologico, via Grazia Deledda a San Pancrazio Salentino.

Porte aperte per un'ulteriore giornata di open day, durante la quale poter incontrare docenti e alunni e confrontarsi riguardo una scelta così importante per il futuro degli studenti. Tutti i plessi saranno aperti dalle ore 10 alle ore 12 anche per le iscrizioni. La segreteria di via Eschilo, inoltre, sarà aperta, oltre che domenica 4 febbraio, dalle 10 alle 12, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 10.30; martedì - giovedì: dalle ore 10.30 alle ore 12,30; martedì e mercoledì pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Dall'istituto si ricorda che è possibile iscriversi anche direttamente sulla nuova piattaforma Unica (unica.istruzione.gov.it) accedendo al sistema utilizzando le credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di identità elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Per l'iscrizione all'Iiss "Epifanio Ferdinando", occorre indicare correttamente il codice meccanografico dell'indirizzo prescelto, qui di seguito riportato: liceo scientifico ordinario/liceo scientifico opzione scienze applicate/liceo coreutico: BRPS01101V; tecnico economico, sistemi informativi aziendali/turismo: BRTD01101P; tecnico tecnologico BRTF011011.