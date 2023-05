Al "Valzani" la mostra grafica e fotografica "La creatività è la mia voce"

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo la mostra fotografica “Obiettivi sul Mondo” e la mostra artistica “Vengo dal Mare”, presso la sede scolastica “Valzani”, in viale Degli Studi a San Pietro Vernotico, venerdì 5 maggio alle ore 10.00 sarà inaugurata la mostra grafica e fotografica dal titolo “La creatività è la mia voce”. L'iniziativa nasce dalla riflessione sul rapporto esistente tra educazione ed educazione alla non violenza, oltre i pregiudizi, le diversità e le differenze, di qualunque natura esse siano; un percorso formativo che ha impegnato gli studenti a riflettere, confrontarsi e dibattere sul tema della violenza di genere trattato trasversalmente in chiave interdisciplinare e affrontato nelle sue molteplici tipologie di abuso: omofobia, violenza fisica, psicologica, sessuale, economica.

Ricorrendo, dunque, a molteplici codici di comunicazione, gli studenti dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” hanno espresso le proprie riflessioni attraverso opere realizzate con tecniche grafico-fotografiche, utilizzando le “lettere espressive” in modo creativo e trasferendo in tavole grafiche la propria sensibilità.

Si legge in un comunicato dell'istituto: "L’esito, inaspettatamente molto efficace e sintomatico anche di una generazione che osserva, percepisce, 'sente col cuore e con la mente', reagisce, matura responsabili e costruttivi approcci alla vita, è oggi il 'core' della mostra Ggafica e fotografica 'La creatività è la mia voce', il cui titolo richiama il valore etico ed estetico dell’arte, ma anche la rivendicazione dei giovani ad esserci, partecipare, denunciare, esprimendo la propria personalissima e originale visione del mondo in cui, disperatamente, essi cercano una collocazione stabile e sicura su cui costruire il proprio futuro".

Prezioso contributo all’evento sarà offerto dal presidente sezione civile Tribunale di Brindisi Fausta Maria Fiorella Palazzo, che approfondirà gli aspetti del tema sul piano giuridico e sociale tra prevenzione e repressione; dal presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce Nicola Ciracì, che approfondirà il rapporto tra arte e nuove tecnologie nel mondo della formazione accademica orientata all’arte sociale; e con il giornalista e critico d’arte Domenico Saponaro, che si soffermerà sul valore artistico della mostra e sulle tecniche comunicative dell’arte grafica e fotografica utilizzate per dare voce ai pensieri dei giovani.

La mostra sarà allestita in modo permanente in un’area dedicata dell’istituto scolastico “Valzani” di San Pietro Vernotico e potrà essere visitata dagli interessati (persone singole o gruppi organizzati) e dagli studenti delle scuole del territorio dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 previa comunicazione via email all’indirizzo bris01400x@istruzione.it, al fine di poter predisporre il servizio di “visita guidata” da parte degli studenti dell’indirizzo “Turismo”.