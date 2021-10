Progetto Erasmus per docenti: l'istituto "Dante Alighieri" in Polonia

VILLA CASTELLI - L’istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Villa Castelli, diretto da Grazia Anna Monaco, ha aperto le porte all’Europa con il primo incontro di formazione per docenti nell’ambito del progetto Erasmus + 2020-1Pl01-Ka229- 082120_3_2 “Les Trois Mers”. La formazione si è svolta a Varsavia, in Polonia, dal 12 al 15 ottobre 2022, Key Action Ka 2- Partenership strategiche, scambio di buone pratiche tra scuole. Hanno partecipato al progetto altre due scuole europee: l’istituto secondario Xvvi Ogolndisrtalcace high school di Varsavia in Polonia e il colegiul National Mircea Cel Bãtrân di Constanta.

Il “Dante Alighieri”è stato rappresentato dai docenti Antonia Cacucci, Mary Conserva, Giuseppe Nisi, Felice Suma, e dalle referenti del progetto Domenica Liuzzi e Maria Rosaria Perna. Obiettivo di questo seminario era lo scambio di buone pratiche sull’educazione bilingue nei paesi partner,attraverso la partecipazione a dibattiti e lezioni di lingue straniere e materie non linguistiche, insegnate in lingue moderne in varie scuole di Varsavia. Ulteriori argomenti di discussione hanno riguardato la futura mobilità degli studenti e la realizzazione di prodotti inerenti il progetto.

La partecipazione a questo progetto Erasmus +mostra l’apertura internazionale dell’istituto "Dante Alighieri" e l’interesse a migliorare i suoi docenti nella didattica delle lingue moderne e nelle discipline non linguistiche in lingua straniera. Nel corso dello scambio, attraverso la diretta osservazione della scuola partner, i docenti hanno partecipato a dibattiti e attività di formazione relative alla cultura e al sistema educativo polacco.