Aeroporto - stazione: lanciata la gara per il collegamento ferroviario

BRINDISI - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. La gara ha un valore di 70 milioni di euro, di cui 52 milioni finanziati con i fondi del Pnrr.

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento di circa 6,2 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, che si dirama dalla linea ferroviaria Brindisi – Bari/Taranto, della nuova stazione Aeroporto dotata di due binari di stazionamento e di due raccordi a binario singolo per garantire i collegamenti verso Taranto e Bari.

Il progetto consentirà di migliorare l’accessibilità all’aeroporto di Brindisi, con la creazione anche di un’offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. Il bando viene pubblicato a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, il 18 novembre 2022, da parte del commissario di Governo Roberto Pagone. L’investimento complessivo di RFI per la realizzazione dell’opera è di 153 milioni di euro, con attivazione prevista entro il 2026.

Nel frattempo, continuano i rispettivi interventi di RFI e Ferrotramviaria nella stazione di Bari Centrale per consentire entro il 2024 anche il collegamento dell’Aeroporto di Bari Palese alla rete ferroviaria nazionale.

L'aeroporto del Salento sempre più collegato: non solo ferro, ma anche gomma. L'8 novembre scorso sono infatti iniziati i lavori del progetto Shuttle di collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e la rete ferroviaria, appaltati alla Doronzo Infrastrutture Srl di Barletta, finanziato dalla Regione Puglia con un investimento di 37 milioni di euro. Il sevizio veloce, con autobus a metano su gomma, effettua pochissime fermate, permettendo a chi transita nelle stazioni di Brindisi, Lecce e Taranto, l’arrivo in aeroporto in tempi ridottissimi.

Riguardo al collegamento ferroviario, soddisfazione per l’avvio della procedura è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, per il quale “il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento rientra in una più ampia strategia delineata dal Piano industriale di Aeroporti di Puglia e in linea con il Piano nazionale degli aeroporti. Attraverso questo importante intervento sarà possibile qualificare l’intermodalità e l’accessibilità della nostra rete aeroportuale al territorio. In questo modo la Puglia si conferma regione all’avanguardia quale unica realtà i cui aeroporti di riferimento nazionale risultano connessi alla rete ferroviaria del nostro Paese”.

“La pubblicazione del bando per la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi è un risultato importantissimo che porterà alla realizzazione entro il 2026 di un’opera che potenzierà lo scalo di Brindisi generando un collegamento diretto con Taranto e Lecce – dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi- Questo risultato è frutto anche di un lungo lavoro della nostra amministrazione insieme agli uffici comunali. Ringrazio le Ferrovie dello Stato e il commissario di Governo Roberto Pagone per aver perseguito questo obiettivo strategico per la città di Brindisi”.

“Parte un’altra progettazione determinante che farà crescere l’attrattività della nostra città. I numeri dell’aeroporto di Brindisi sono già importanti e questa ulteriore infrastrutturazione non farà altro che potenziare il nostro scalo. Stiamo lavorando su più fronti con opere di ammodernamento della mobilità di Brindisi rendendola sempre più intermodale e sostenibile come era negli obiettivi della nostra amministrazione”, dichiara il vice sindaco e assessore ai Trasporti Elena Tiziana Brigante.

