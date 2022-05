Ex Saca, tra sport e food truck: la spiaggia comunale pronta per l'estate 2022

BRINDISI - L'iter è stato complesso, ma alla fine dovrebbe essere tutto pronto in vista della stagione estiva alle porte: il lido ex Saca di Brindisi sarà una spiaggia comunale pubblica con tanto di food truck e corridoio di lancio per praticare sport in sicurezza. L'assessore al Marketing territoriale Emma Taveri è soddisfatta, ma spiega che questo è il progetto a breve termine. Il progetto a lungo termine prevede più sport in spiaggia. Dopotutto, l'obiettivo dichiarato di questa Amministrazione è il rilancio della costa nord, da rendere fruibile per la cittadinanza. L'altro obiettivo è di "rendere Brindisi una meta turistica sostenibile e attrattiva tramite azioni di valorizzazione del territorio (nuovi spazi, attrattori, offerte, iniziative, eventi ecc.) e di promozione innovativa, basata su un nuovo racconto del territorio, in linea con le più recenti tendenze nel turismo, e sull'importante legame della città con il mare". Pensieri e parole prese dal verbale di deliberazione di Giunta numero 178 del 9 maggio 2022.

L'iter dell'ex Saca

Se si scorre il verbale, si può ricostruire la storia recente dell'ex Saca e tutte le mosse dell'attuale Amministrazione brindisina. Si parte dai terreni ex Ersap, di proprietà della Regione Puglia. Adesso sono, a tutti gli effetti, del Comune di Brindisi, che li ha acquisiti. "Trattasi di un tratto di costa a nord del tessuto urbano in località Punta Penne - Punta Patedda, comprendente un'area a spiaggia sabbiosa (un tempo attrezzata come lido per i lavoratori della Saca), oltre che una ampia area a macchia mediterranea su una falesia medio-alta, che si presta a divenire un'eco-spiaggia libera con servizi, dedicata al turismo sportivo del mare nel rispetto dell'ambiente e della natura", si legge sempre nel verbale. Acquisiti i terreni, il settore Urbanistica ha provveduto a redigere la proposta di valorizzazione dell'area, finalizzata alla realizzazione di una spiaggia pubblica e di un'area naturalistica fruibile, oltre che di parcheggi pubblici pertinenziali, sul modello della spiaggia pubblica realizzata dall'ente a Cala Materdomini, già fruibile dall'agosto 2021.

Obiettivi a breve e lungo termine

Per l'assessore al Marketing territoriale di Brindisi, Emma Taveri (nella foto sopra) si tratta di un buon risultato. A breve verrà predisposto e pubblicato un avviso pubblico per il food truck, per il periodo 15 giugno - 30 settembre, con procedura selettiva da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, affinché siano tenuti in considerazione anche aspetti di carattere estetico-funzionale e di compatibilità e sostenibilità ecologica e ambientale. Cioè, si guarderà anche al design e al lato "green". Per l'assessore Taveri questo è un buon risultato, ma lei preferisce puntare sul lungo termine: "C'è una visione più ampia, quella di dare alla cittadinanza un'area servizi, una spiaggia sportiva. Noi puntiamo sul turismo sostenibile". E qui entra in gioco il corridoio di lancio, ovvero una delimitazione dell'area d'accesso al mare, per attività sportive. L'assessore spiega che l'ex Saca è pensata per attività quali il kayak e il sup. L'iter, in questo caso, è in fase d'approvazione, ma l'assessore Taveri si dice ottimista.