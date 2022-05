Vandali in azione nel parco Maniglio: distrutto il bagno per disabili

BRINDISI - Sono entrati di notte nel parco Maniglio e si sono accaniti sul bagno dedicato ai disabili. Ancora vandali in azione nei parchi a Brindisi. E non è l'unico episodio accaduto nella notte tra il 12 e il 13 maggio: questa mattina (13 maggio) è stato trovato distrutto il lucchetto d'ingresso del parco Cesare Braico. Il cancello era aperto, segno che i vandali hanno fatto irruzione di notte nel parco brindisino.

Tornando al parco Maniglio, il modus operandi è stato analogo: lucchetto d'ingresso rotto e "azione" all'interno dell'area verde. I vandali si sono accaniti sul bagno per disabili, distruggendo il sanitario, non rendendosi conto - o forse, ed è peggio, avendo contezza - del danno che provocano in questo modo alle persone diversamente abili che fruiscono dell'area verde.

L'assessore al Verde Pubblico di Brindisi, Oreste Pinto (nella foto sopra), si è svegliato questa mattina con la pessima notizia. Ha commentato su Facebook dicendosi molto arrabbiato per l'accaduto, ma ha voluto dare una nota positiva: "Non voglio cedere ai vigliacchi e voglio pensare alle cose belle che stiamo facendo per consegnare ai cittadini una Brindisi più vivibile e serena".

E l'assessore Pinto ha spiegato: "Questa mattina, per esempio, abbiamo avviato l'allestimento di un'area florale in memoria di Melissa Bassi, in occasione del decennale della sua morte". Ha poi aggiunto che è in dirittura d'arrivo la progettazione di cinque playground a Brindisi, in modo tale che "entro due anni, ogni ragazzo della nostra città abbia un campetto sotto casa per giocare e socializzare".

Tornando agli atti di vandalismo, non è la prima volta che i parchi e altre aree o strutture di Brindisi finisco nel mirino di balordi. Ad aprile scorso era toccato al tensostatico di parco Buscicchio finire nel mirino dei vandali, che hanno squarciato il telo in Pvc. Il 18 febbraio era stata vandalizzata la porta del parco giochi al Casale. Nell'ottobre 2021 alcuni ragazzini in scooter hanno usato il parco Di Giulio come pista per corse in scooter.