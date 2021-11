Travolto da un'auto: muore camionista di Francavilla trasferitosi al Nord

FRANCAVILLA FONTANA – Stava scaricando dei quadri da un auto, quando è stato travolto da un automobilista. Il 56enne Francesco Fanelli, originario di Francavilla Fontana, non è sopravvissuto a un terribile incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato (20 novembre) a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove viveva da circa 10 anni.

Fanelli svolgeva l’attività di autotrasportatore alle dipendenze di un’azienda della zona. La notte fra sabato e domenica, a bordo della sua Hyundai, ha raggiunto l’abitazione del fratello, in via Mantegna. Mentre scariccano i quadri, il 56enne è stato investito da un giovane automobilista. Il fratello ha subito allertato i soccorsi. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il francavillese si è spento nel pomeriggio di lunedì (22 novembre), a causa di un forte trauma cranico.

Fanelli lascia tre figli. Nei mesi scorsi era tornato a Francavilla Fontana per accompagnare la figlia all'altare. Giovedì prossimo (25 novembre) avrebbe compiuto 57 anni. I funerali si svolgeranno sia nel luogo in cui attualmente risiedeva che a Francavilla. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia stradale di Bergamo e della locale Procura della Repubblica, che procede a carico dell'uomo alla guida dell'auto che ha investito la vittima.