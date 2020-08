Il premier Conte scende in piazza: anche le regionali al centro del dibattito

CEGLIE MESSAPICA - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà ospite, domenica 9 agosto alle 20.30, a Ceglie Messapica, per la terza edizione de "La Piazza", la kermesse politica organizzata dal quotidiano online Affaritaliani.it. Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, il premier, già intervenuto a Ceglie nelle precedenti edizioni del 2018 e del 2019, farà un pubblico bilancio dell’anno di governo appena trascorso e anticiperà strategie e linee guida dell’attività del governo dopo la breve pausa estiva. "Nonostante i suoi numerosi impegni, il presidente ha personalmente accolto con grande amicizia e simpatia il mio invito nella nostra amatissima terra di Puglia. Gli ho scherzosamente chiesto di prepararsi qualche 'cannonata' giornalistica e mi ha assicurato, ridendo, che non deluderà le attese”, racconta il direttore Angelo Maria Perrino.

Si parlerà, anche, dell'emergenza Covid e degli impegni messi in campo dal governo per fronteggiarla ma, secondo indiscrezioni, tra gli argomenti oggetto dell'intervista non mancherà il riferimento al cosiddetto asse Pd-5Stelle. In Puglia, dove a settembre si voterà per il rinnovo del consiglio regionale, il progetto politico di Emiliano, candidato per la seconda volta alla presidenza della Regione, non ha portato a nessun accordo con i pentastellati, così come sperava lo stesso Emiliano e anche Conte. In diversi passaggi in queste ultime settimane, il presidente uscente ha teso una mano ai grillini pugliesi anche per un accordo post elezioni. E si rincorrono voci di una possibile futura crisi di governo nazionale se Emiliano non dovesse essere riconfermato alla presidenza della regione Puglia. Intanto, alla manifestazione di domenica dovrebbero partecipare, come ospiti, proprio i quattro candidati: oltre ad Emiliano, arriveranno Raffaele Fitto, Ivan Scalfarotto e Antonella Laricchia che, sempre secondo indiscrezioni, avranno la possibilità di poter confrontarsi, seppur brevemente, con il premier.

Conte, insieme al suo portavoce, Rocco Casalino originario della Città messapica, sosterà a Ceglie per la cena post manifestazione, trascorrerà la notte in una masseria del posto per ripartire il giorno dopo. Domani, lunedì 3 agosto, si svolgerà una ennesima riunione organizzativa della serata con la definizione di tutte le misure di sicurezza, comprese quelle anti Covid. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto in Prefettura un vertice con le forze dell'ordine provinciali per stabilire l'imponente piano di sicurezza per accogliere il premier. "La Piazza" per l'edizione 2020 si svolgerà nell'unica data di domenica 9 agosto ma gli organizzatori non escludono altri appuntamenti da tenersi, però, post election day.