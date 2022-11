Abusi sessuali sulla figlia minorenne, violenze alla moglie: arrestato

CEGLIE MESSAPICA - Accusato di aver abusato sessualmente della figlia sin da quando era dodicenne (ora la ragazza è maggiorenne), un uomo di 43 anni di Ceglie Messapica è stato arrestato ieri pomeriggio (mercoledì 2 novembre 2022) dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito delle indagini avviate dopo la denuncia della moglie. Violenze e maltrattamenti l’uomo avrebbe inflitto anche alla consorte. La coppia, seguita da tempo dai servizi sociali, ha altri figli. Al momento l’uomo è a domiciliari presso la propria abitazione e l’interrogatorio di garanzia è stato fissato per domani mattina (venerdì 4 novembre 2022). La donna e i figli sono stati condotti in luogo protetto.