Scompare Lisetta Carmi, icona della fotografia: portò in Puglia la spiritualità Orientale

CISTERNINO - Si è spenta a 98 anni, poco dopo la mezzanotte (martedì 5 giugno 2022) nel suo appartamento a Cisternino, Lisetta Carmi, icona della fotografia internazionale. Nativa di Genova, da oltre 40 anni aveva scelto di vivere definitivamente nel cuore della Valle d'Itria, a Cisternino, città alla quale aveva voluto donare trenta suoi scatti e 900 volumi della sua libreria, per ringraziare ed onorare la comunità che l'aveva accolta e amata e della quale era diventata cittadina onoraria. Ma in Puglia termina, anche, la sua passione per la fotografia per cambiare vita e dedicarsi alla spiritualità Orientale: fonda, infatti, il suo ashram per il karma yoga Bhole Baba in onore del guru Babaji Herakhan Baba, conosciuto durante un viaggio in India.

Lisetta Carmi è stata tra le primissime autrici ad occuparsi in maniera radicale dell’identità di genere, peraltro in un periodo estremamente ostile: quando nel 1972 le sue foto furono raccolte in un libro pubblicato dalla casa editrice Essedì di Roma, le librerie si rifiutarono di esporlo. La Carmi aveva iniziato a fotografare i transessuali a Genova nel 1965 e aveva proseguito per sette anni fino alla pubblicazione di un lavoro, "I Travestiti", destinato a diventare un documento fondamentale nella storia della fotografia italiana.

Molteplici gli eventi espositivi, show, mostre che hanno voluto dare lustro alla sua arte: tra le ultime in ordine di tempo "Il senso della vita - Ho fotografato per capire" presso il Palazzo Ducale di Genova (2015), "Protagonisti e percorsi della fotografia italiana nel Secondo Novecento", al Macof-Centro della fotografia italiana a Brescia (2016), "Lisetta Carmi, Below the mantle", Galerie Antoine Levi a Parigi (2018), "La bellezza della verità" presso il Museo di Roma in Trastevere (2018) e "Soggetto Nomade", presso il Centro internazionale di fotografia di Palermo (2019), al Man di Nuoro (2021), la partecipazione all’ultima Quadriennale di Roma (2021), la mostra al Castello Carlo V di Lecce (Maggio-Agosto 2021) e al Museo Osvaldo Licini di Ascoli (Settembre-Novembre 2021).

La salma è deposta nella sala del Commiato in via San Quirico a Cisternino, visitabile dalle 8,30 di oggi per i prossimi due giorni.