Collegamento ferroviario stazione di Brindisi - aeroporto: si entra nel vivo

BRINDISI - Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha convocato la conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e la futura stazione Aeroporto del Salento. L'iter ? stato avviato a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legge di dicembre 2021. La conferenza di servizi è un istituto della legislazione italiana di semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un binario di collegamento tra la linea Bari - Lecce e la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, per una lunghezza complessiva di circa 8 chilometri. Previste inoltre due nuove interconnessioni, una in direzione Bari e una in direzione ovest con la linea Taranto - Metaponto - Potenza, che consentiranno di migliorare gli spostamenti, attrarre sempre più persone e turisti, incentivare l'intermodalità ferro-aria in un'ottica di mobilità sostenibile.

L'investimento complessivo è di circa 112 milioni di euro ed è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Alla conclusione della conferenza dei servizi, prevista per giugno 2022, Rfi recepirà eventuali prescrizioni finalizzate ad adeguare il progetto e consentire l'avvio dell'attività negoziale entro la fine dell'anno. L'attivazione del nuovo collegamento è prevista a fine 2026.

De Lorenzis: "Un'ottima notizia"

“È un’ottima notizia la convocazione della Conferenza dei Servizi per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e la futura stazione Aeroporto del Salento. È la prova che non c’è una penalizzazione del Sud Italia ma che, anzi, si vuole dotarlo di tutte le infrastrutture necessarie per avere una mobilità più sostenibile e resiliente”. Lo dichiara Diego De Lorenzis, deputato del M5s e membro della commissione trasporti. “Il trasporto ferroviario e gli investimenti in questo settore proseguono, dunque, anche in Puglia e anche sulla parte adriatica – prosegue De Lorenzis - questo consentirà di avere un’attrattività maggiore per il servizio aereo e in generale un’attrattività più vasta non solo del territorio brindisino e salentino ma di tutta la Puglia, non solo dal punto di vista turistico ma anche per le iniziative imprenditoriali che vogliono scegliere la destinazione del nostro territorio per la propria espansione. Inoltre, è prevedibile un potenziamento del servizio ferroviario da Taranto, da Lecce, Bari e Foggia in direzione di Brindisi".

"Da questo punto di vista ci saranno ricadute positive anche per i pendolari e gli studenti. Tutta una serie di circostanze che ci fanno ben sperare. Da parte mia continuerò a monitorare e chiedere conto della realizzazione di queste opere - conclude il deputato - in modo che vengano concluse nei tempi previsti, sia per non perdere i finanziamenti del Pnrr e in generale perché queste infrastrutture sono attese da tempo sul territorio”.

L'assessora regionale Maurodinoia: “Garantirà mobilità sostenibile e intermodalità”

“Rfi ha convocato la conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e la futura stazione Aeroporto del Salento, prevedendo la sua conclusione entro il prossimo giugno. Questa è un’ottima notizia, che dimostra come l’inserimento del progetto nel Pnrr abbia garantito un’accelerazione importante", dichiara l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anna Maurodinoia. "Con il Pnrr sono stati, inoltre, stanziati ulteriori 52 milioni, che aggiunti ai 60 milioni di euro già disponibili sul fondo Fsc, hanno permesso di arrivare ai 112 milioni, valore complessivo del progetto. Il quale prevede la realizzazione di un binario di collegamento tra la linea Bari-Lecce e la nuova stazione di Brindisi Aeroporto, per una lunghezza totale di circa 8 chilometri, e di due nuove interconnessioni (una in direzione Bari e una in direzione Ovest con la linea Taranto-Metaponto–Potenza). L’Aeroporto di Brindisi, quindi, sarà agevolmente raggiungibile in treno da ogni direttrice, così da diventare sempre più attraente per coloro che vorranno arrivare in Puglia via Brindisi, sia per motivi turistici che per affari, ma anche per i viaggiatori pugliesi. Il nuovo collegamento ferroviario, che si prevede di attivare entro il 2026, darà concretezza ai concetti di mobilità sostenibile e di intermodalità su cui la Regione Puglia investe da tempo, perché ci crede fermamente", ha concluso l'assessora.