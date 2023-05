Brindisino morto a bordo di nave Vespucci: condannati alti ufficiali Marina Militare

BRINDISI – Condannati quattro alti ufficiali della Marina Militare. A distanza di ben 11 anni dalla tragedia, si è finalmente concluso il processo di primo grado sulla morte di Alessandro Nasta, nocchiere brindisino che il 24 maggio 2012 perse la vita all’età di 29 anni, a seguito di una caduta da un albero di nave Vespucci, nave scuola della Marina Militare. La sentenza è stata emessa nelle scorse ore dal giudice del tribunale di Civitavecchia, Vittoria Soldani. L'accusa è stata sostenuta dal pubblico ministero Federica Materazzo.

Le condanne, con concessione del beneficio della sospensione, vanno da un minimo di un anno e due mesi e un massimo di un anno e 10 mesi. Un anno e 10 mesi inflitti a Domenico La Faia, 60 anni, all’epoca comandante della Vespucci, e all’ammiraglio Bruno Branciforte, 75 anni, ex capo di stato maggiore della Marina. Un anno e due mesi all’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, 70 anni, all’epoca capo della squadra navale, e all’ex capo di stato maggiore Luigi Binelli Mantelli, 72 anni.

Tutti e quattro gli imputati erano accusati del reato di concorso in omicidio colposo. Secondo l’accusa, in particolare, a bordo della nave non erano state applicate delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Contestata, nello specifico, la mancata applicazione dei sistemi di ritenuta degli acrobati del mare. I genitori e la sorella di Nasta si sono costituiti parte civile.

I loro avvocati, Massimiliano Gabrielli ed Alessandra Guarini, esprimono "soddisfazione dopo 11 lunghissimi anni di processo in primo grado ed un infinito cambio di giudici". "Finalmente - dicono - è stata fatta giustizia per la morte del figlio, precipitato dopo un volo di 54 metri, per svolgere le operazioni di apertura e chiusura delle vele senza dispositivi di protezione individuale a norma, in aperta e consapevole violazione di qualsiasi legge sulla sicurezza, in nome del rispetto della tradizione marinaresca". "Questa coraggiosa sentenza - commentano i legali - dimostra la capacità dello Stato di giudicare sé stesso ed afferma definitivamente il principio che il risparmio sulla sicurezza sul lavoro non conviene, mai ed a nessuno. Anche per un ammiraglio di Stato Maggiore o il comandante della nave più bella del mondo".

Nasta, impegnato in una manovra alle vele, cadde da un’altezza di circa 54 metri, battendo la testa sul ponte di coperta. Il giovane brindisino fu trasportato in elicottero presso l’ospedale di Civitavecchia, dove morì poche ore dopo per le numerose fratture riportate. La tragedia si verificò mentre il veliero, partito dalla base navale di La Spezia, si trovava al largo di Civitavecchia. Dopo la morte di Nasta furono addottati sistemi di sicurezza che dovrebbero scongiurare il ripetersi di simili incidenti.