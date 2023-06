Caos sanità, Cgil: "Esposto in Procura e protesta a Ostuni". Uil: “L’assessore Palese si dimetta”

La Camera del Lavoro Cgil di Brindisi preannuncia un esposto presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Fp/Spi e Cgil manifesteranno davanti all’ospedale di Ostuni. La Uil Fpl chiede le dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, che intanto ha convocato per venerdì 23 giugno, presso la sede della Regione, un tavolo tecnico sulla situazione nell'Asl Brindisi. Dopo la sospensione dei ricoveri presso il reparto di Chirurgia del nosocomio della Città Bianca, il cui personale è stato temporaneamente trasferito presso la Uoc di Chirurgia generale del “Perrino” di Brindisi”, i sindacati tornano a mobilitarsi contro le gravi criticità che affliggono la sanità nel Brindisino, che nelle scorse settimane aveva già portato alla sospensione dei ricoveri nel reparto di di Neonatologia e Ostetricia del “Camberlingo” di Francavilla Fontana, sempre per carenza di medici.

Cgil: "Martedì manifestazione a Ostuni"

E ora, come denunciato ieri dal sindaco Angelo Pomes, scoppia il caso Chirurgia a Ostuni. Cgil e Fp/Spi, attraverso una lettera indirizzata al presidente della Regione, all’assessore regionale alla Sanità, al prefetto di Brindisi, ai sindaci di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana e all’Asl Brindisi, annunciano la manifestazione di protesta organizzata per martedì 20 giugno, alle ore 17.30, nell’atrio dell’ospedale civico di Ostuni.

“I ricoveri ordinari nei reparti di Chirurgia del Perrino di Brindisi, Francavillla Fontana e Ostuni sono bloccati temporaneamente - si legge nella lettera del sindacato - e tutte le attività chirurgiche dei tre presidi ospedalieri della Asl Brindisi con disposizione immediata fino all’1 ottobre, data di disponibilità alla presa di servizio di alcuni specialisti”.

La Cgil definisce “improvvisa e inaccettabile la sospensione dei ricoveri ordinari di Chirurgia generale” a Ostuni. “Ciò determina - scrive il sindacato - sconcerto e tanta preoccupazione tra lavoratori e utenza che in questo periodo si raddoppia considerata la presenza dei turisti”. Il sindacato precisa che “verranno garantite solo le urgenze e le prestazioni oncologiche”. “La situazione è drammatica, insostenibile e il sistema sanitario provinciale a Brindisi vive una pagina di storia molto triste - prosegue la Cgil - in cui i servizi alle persone non sono garantiti. Saltano Lep e Lea su tutta l’area provinciale e l’articolo 32 della Costituzione è ormai solo un miraggio. Lanciamo un appello alle istituzioni e manifestiamo ‘per chi si cura e per chi si prende cura delle persone’”.

Camera del lavoro: "Nelle prossime ore esposto in Procura"

Oltre alla manifestazione, il segretario generale della Cgil Brindisi, Antonio Macchia, annuncia che nelle prossime ore il sindacato presenterà “un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare lo smantellamento in atto, da ormai troppo tempo, della sanità nel Brindisino in ogni suo settore determinando ormai l'impossibilità dei Livelli essenziali di assistenza”.

“E' impossibile - afferma Macchia - tenere tutte le chirurgie chiuse, non garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e i servizi urgenti per le persone oltre a tutte le altre carenze e disfunzioni segnalate nel corso degli anni dalla Camera del lavoro. La mancanza di personale sanitario ed in particolare di medici è un problema diffuso in tutte le Asl ma è incomprensibile il motivo per il quale sia insormontabile solo per l'Asl di Brindisi che gestendo in maniera confusa e approssimata la situazione rischia di far scappare anche i pochi medici rimasti”. “E' impossibile peraltro rispondere - prosegue il sindacalista - alle carenze di personale con continue chiusure di reparti, blocco dei ricoveri rimandando a casa gente che ha bisogno di cure e che magari aveva già programmato da tempo interventi importanti con tutta la trafila di esami annessi e connessi, magari fatti anche privatamente pagando di tasca propria per evitare di rimanere intrappolati in interminabili liste d'attesa”.

“E' ormai da tempo – afferma ancora Macchia - ad iniziare dal Piano di riordino ospedaliero mai peraltro completato a Brindisi, che sembra esserci un ‘disegno’ volto a cancellare la stessa Asl Br, forse per ragionare in termini di macro aree. Siamo di fronte ad una deriva drammatica che sta per diventare tragica e ci dice purtroppo sempre più chiaramente che quanto più volte abbiamo paventato, lanciando allarmi e chiedendo di scongiurare in ogni modo il profilarsi di una situazione del genere, sia purtroppo ormai conclamato: per i brindisini il diritto costituzionale alla Salute non è più garantito. Anzi è palesemente negato”.

“E per la riaffermazione di questo diritto combatteremo. Se non è stata sufficiente la proclamazione degli Stati generali della Sanità pubblica a Brindisi lo scorso 13 giugno; se non è bastata la grande manifestazione del 15 giugno a Bari dal titolo ‘Non toccateci la salute’ la Camera del lavoro di Brindisi – conclude Macchia - andrà comunque avanti. E non solo con la manifestazione in programma a Roma il 24 giugno”.



Uil Fpl: "Gravissomo lo stato in cui versa la sanità"

Come detto scende in campo anche la Uil Fpl, che “sollecita le dimissioni urgenti dell’assessore alla sanità pugliese, Rocco Palese, per il gravissimo stato in cui versa la sanità Brindisina, laddove l’azienda sanitaria non riesce più ad erogare all’utenza alcune prestazioni obbligate dagli attuali livelli essenziali di assistenza”. La richiesta viene formalizzata dal segretario generale della Uil Fpl, Gianluca Facecchia.

La Uil Fpl, che in passato aveva lanciato vari moniti sul precario stato di salute della sanita brindisina, prevede “che il tutto seguirà con la chiusura di altri servizi indispensabili, che preferiamo ancora non elencare per non togliere all’utenza ‘il gusto della suspence’”.

“L’unica cosa che ci resta ormai - afferma Gianluca Facecchia - è ironizzare, per non piangere. Per non parlare delle spese incontrollate per il pagamento di Neonatologia provenienti da altre Asl per l’Utin di Brindisi”. “Sia quest’ultima situazione, che la migrazione dell’utenza verso altre Asl regionali, ma soprattutto nazionali – prosegue il sindacalista - porta ad un non controllo della spesa, argomento tanto caro all’assessorato ed al dipartimento della salute, che non intervenendo sugli sprechi ma sul personale e la spesa farmaceutica, dimostra di non riuscire più a gestire neanche l’ordinario”.

Il sindacato rimarca come la situazione attuale sia il frutto di “’mala organizzazione’ manageriale, che non ha mai avuto una parvenza di idea di ‘Mission’ e ‘Vision’ e di un modello aziendale che garantisse una adeguata programmazione e che evitasse il gravissimo marasma sanitario raggiunto da primati nazionali”.

La Uil Fpl invita “tutti i responsabili politici di tutti livelli, invece di chiedere la revoca degli incarichi dei non colpevoli direttori generali per lo sforamento della spesa farmaceutica, che intervengano facendosi coadiuvare da professionisti esperti in forza all’azienda stessa, nella risoluzione delle problematiche, per rimediare ai danni delle gestioni passate e presenti, attraverso un’innovazione delle professionalità e inserendo finalmente persone giuste al posto giusto e non per ‘gratitudine politica’, gesto rivoluzionario, coraggioso e imprescindibile dall’evolversi delle situazioni che ci vedrebbe favorevoli nel consentire all’attuale Commissario dell’Asl di Brindisi di poter lavorare a risolvere i problemi, senza catene dai livelli regionali.

Articolo aggiornato alle ore 17.36 (Cgil annuncia esposto in Procura)