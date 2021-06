Dune sventrate da mezzi meccanici, interviene la Capitaneria: tre denunce

Danneggiamento, distruzione e deturpamento di bellezze natural, i reati contestati. I denunciati sono: il responsabile del villaggio turistico adiacente l'area interessata dallo sbancamento e i due responsabili della ditta appaltatrice dei lavori per la pulizia della spiaggia in concessione

OSTUNI - Danneggiamento, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Sono questi i reati contestati dai militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Brindisi ai responsabili dello sbancamento di un cordone dunale in località Torre Pozzella del comune di Ostuni, scoperto domenica scorsa da un cittadino. I denunciati sono: il responsabile del villaggio turistico adiacente l'area interessata dallo sbancamento e i due responsabili della ditta appaltatrice dei lavori per la pulizia della spiaggia in concessione.

L’attività di controllo è stata svolta nella giornata di ieri, martedì 8 giugno, a seguito delle segnalazioni telefoniche pervenute presso la sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi e dell'articolo pubblicato su questa testata, lunendì scorso. L'intervento della Capitaneria ha permesso "di accertare il deturpamento di un cordone dunale presente sulla proprietà privata dove sorge un villaggio turistico, al confine con il demanio marittimo". Si legge nella nota inviata agliorgani di informazione.

"Il cedimento che ha interessato il cordone dunale alto circa 4 metri per una lunghezza di 13 metri circa, è stato causato da mezzi meccanici utilizzati per la pulizia della spiaggia in concessione ad un villaggio turistico. Ai militari intervenuti è apparso subito evidente l’improprio uso dei mezzi utilizzati per la pulizia dell’arenile, che operando a ridosso dell’apparato dunale ne provocavano il cedimento. Successivamente la sabbia franata, verosimilmente, sarebbe stata distribuita e livellata sull’arenile circostante. Evidenti risultavano inoltre i danni provocati alla vegetazione presente".

"Le dune costiere rappresentano un importante ecosistema e svolgono un ruolo importante nella difesa della costa. Sono infatti un ostacolo fisico all’avanzamento del mare e costituiscono un consistente deposito di sabbia per il naturale ripascimento delle spiagge e pertanto devono essere tutelate. Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare e sulle spiagge, il numero blu 1530".