Falsi incidenti: l'ex vice sindaco Galiano condannato a nove anni e due mesi

BRINDISI - L'ex vice sindaco di Francavilla Fontana Luigi Galiano (46 anni) è stato condannato a una pena pari a nove anni e due mesi di reclusione. Il professionista francavillese era stato arrestato in un blitz della guardia di finanza risalente al 14 marzo 2022. Le indagini avevano ipotizzato una associazione per delinquere finalizzata a frodare le assicurazioni con incidenti farlocchi. Galiano era ritenuto il "dominus". Lui e altri imputati avevano optato per il rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna), concesso nell'udienza del 27 aprile scorso. Oggi (giovedì 2 novembre 2023), il gup Stefania De Angelis del Tribunale di Brindisi ha letto in aula il dispositivo della sentenza. Oltre a Luigi Galiano, sono stati condannati anche due collaboratori: Michele Galiano (44 anni) a quattro anni, otto mesi e dieci giorni e Giacomo Martina (36 anni) a quattro anni e due mesi di reclusione.

Diversi, inoltre, i patteggiamenti: tra gli altri, due anni con pena sospesa per la 46enne Maria D'Elia e ancora due anni, sempre con pena sospesa, per il 38enne Vincenzo Camassa. Nella scorsa udienza, risalente al 14 settembre, il pubblico ministero Francesco Carluccio aveva chiesto la condanna per i due Galiano e per Martina: sette anni e otto mesi per Luigi Galiano; quattro anni per Michele Galiano; tre anni per Giacomo Martina. Questa inchiesta della guardia di finanza ha esaminato un arco di tempo che va dal 2015 al 2019. All'inizio vedeva ben 162 indagati e si focalizzava su circa 60 incidenti falsi o gonfiati. Il processo è stato diviso in due tronconi. La gup De Angelis, l'8 febbraio 2023, ha ammesso la costituzione di parte civile di dieci compagnie assicurative, solo nei confronti degli imputati dai quali sarebbero state truffate.

Il blitz aveva scosso Francavilla Fontana: i nomi di alcuni degli indagati - alcuni anche arrestati - erano "eccellenti": stimati avvocati o medici. Non tutti gli incidenti sotto la lente degli investigatori erano inventati di sana pianta, alcuni erano realmente accaduti, ma le conseguenze erano state "amplificate". Alle persone coinvolte sono stati contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, frode in danno di compagnie assicuratrici, falsità ideologica in atti pubblici (certificati del pronto soccorso), falsità in altri certificati medici, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari. Ci sarebbe anche un episodio estorsivo, ai danni dei beneficiari degli assegni emessi dalla compagnia assicuratrice nell'ambito di un falso incidente stradale. La richiesta: rendere il dovuto agli organizzatori della frode. Luigi Galiano è stato condannato anche per questa ipotesi di reato.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dai legali Luca Mangia, Giancarlo Camassa, Antonio Andrisano, Michele Fino, Michele Laforgia, Franz Pesare, Roberto Sisto, Pasquale Fistetti, Roberto Palmisano.