Incidente mortale in superstrada: van si ribalta, una donna morta e cinque feriti

FRANCAVILLA FONTANA – E' di una donna deceduta, una 73enne originaria di Taranto, e di cinque feriti, alcuni gravi, il bilancio di un incidente avvenuto in superstrada: un van - un Mercedes Vito con sei occupanti - si è ribaltato, trasportava diverse persone. E' accaduto intorno alle 15 di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, sulla superstrada che da Brindisi porta a Taranto. Il luogo dell'impatto è lo svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, direzione Taranto.

Sul luogo i vigili del fuoco, i carabinieri di Francavilla e gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e personale Anas. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Stando alle prime informazioni, il van avrebbe anche urtato un'auto, una Audi Q7. Illesi i quattro passeggeri. Come detto, è andata diversamente per gli occupanti del Mercedes Vito. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

Per la 73enne, invece, non c'è stato niente da fare all'arrivo dei sanitari. Stando a quanto si apprende, la donna durante l'incidente sarebbe stata sbalzata fuori dal Mercedes Vito. Il tratto dello svincolo è stato chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire e mettere la zona in sicurezza. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulle complanari, ripristinato poi in serata.

Articolo aggiornato alle 17:35 (decesso)