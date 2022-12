Terribile incidente sulla Brindisi-San Pietro: due morti e quattro feriti

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di due morti e quattro feriti di cui due in gravissime condizioni il bilancio di un terribile incidente verificatosi nella serata di oggi, venerdì 16 dicembre, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Si tratta di Luigi Marangio, 18 anni di San Pietro e Augustine Kona, 32 anni originario del Ghana. Tre i veicoli coinvolti nell'impatto: una Ford Focus, sulla quale viaggiavano 3 extracomunitari e una Ford Fiesta con a bordo cinque giovani che si sono scontrate frontalmente. Una Peugeot, invece, è finita contro il guardrail. Illesi i suoi occupanti.

L'incidente si è verificato a pochi chilometri di Tuturano, in agro di San Pietro Vernotico. Le auto si sono ridotte a un groviglio di lamiere, quella dove viaggiavano i giovani, tutti sui 20 anni, si è cappottata, l'altra è finita sul guardrail. I vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere. Purtroppo per i due conducenti non c'è stato nulla da fare, hanno perso la vita sul colpo, i sanitari del 118 nulla hanno potuto fare per strapparli alla morte.

La provinciale è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni. I vigili del fuoco si sono anche occupati della messa in sicurezza dei veicoli. Gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico, coadiuvati dai colleghi di Brindisi si sono occupati dei rilievi. Sul posto anche i rispettivi comandanti Luigi Cattolico e Antonio Orefice. La zona è stata presidiata dai carabinieri che hanno dovuto gestire anche i parenti e gli amici del giovane deceduto in preda alla disperazione. Il pm di turno Pierpaolo Montinaro ha disposto il sequestro dei tre veicoli che sono stati trasportati nel deposito giudiziario della ditta Tarantini.