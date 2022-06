Accoltellamento nel pomeriggio al rione Paradiso: un brindisino in ospedale

BRINDISI - Verserebbe in gravi condizioni un brindisino di 56 anni che nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 31 maggio) è stato accoltellato per le vie del rione Paradiso, a Brindisi. L'uomo intorno alle ore 18 si sarebbe presentato autonomamente presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. E' stato trattato come codice rosso ma non verserebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso sarebbe stato ferito al torace. Le circostanze in cui è avvenuto il ferimento sono in fase di ricostruzione. Dell'accaduto si stanno occupando i poliziotti della Squadra Mobile.

Seguono aggiornamenti