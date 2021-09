Incendio devasta ristorante sulla spiaggia: indagano i carabinieri

Danni ingenti per il Mareducato, locale aperto a inizio estate a Savelletri, marina di Fasano. Fiamme spente dai vigili del fuoco

FASANO – Aperto pochi mesi fa, era subito diventato un punto di riferimento della stagione estiva. Ma un incendio, la scorsa notte (venerdì 24 settembre), lo ha praticamente distrutto. Danni ingenti sono stati riportati dal locale “Mareducato”, un chiosco ideato sul modello dei cosiddetti chiringuito (strutture in legno adibite alla somministrazione di cibo e bevande, nei pressi delle spiagge) situato in via Fiume, all’ingresso di Savelletri, marina di Fasano. Il rogo si è sviluppato intorno all’una.

Le fiamme hanno avvolto l’immobile, investendo anche un motocarro Ape parcheggiato accanto, di proprietà dello stesso gestore del chiosco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del discattamanto di Ostuni, supportati dai colleghi di Monopoli, e i carabinieri della compagnia di Fasano. Si indaga sulle cause dell'incendio. Le forze dell’ordine potrebbero acquisire le immagini riprese dalle telecamere della zona. Si tratta, purtroppo, di un duro colpo per il giovane imprenditore di Fasano che aveva avviato l’attività.