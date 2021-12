Incendio in appartamento la notte di Natale: fiamme partite dal presepe

BRINDISI – Le fiamme sarebbero partite dal presepe. Sono ingenti i danni provocati da un incendio che la notte di Natale (sabato 25 dicembre) si è sviluppato all’interno di un’abitazione situata in via Duca Degli Abruzzi 2, al rione Casale. E’ accaduto intorno alle ore 1:45. La famiglia, nel giro di pochi secondi, si è ritrovata in uno scenario drammatico, con la casa invasa dal fumo. I malcapitati si sono subito messi in salvo all’eterno dell’appartamento. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. I danni purtroppo sono notevoli. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la combustione sia stata originata dal presepe. Fortunatamente i residenti non hanno riportato ferite.