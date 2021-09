Terribile impatto sulla Brindisi-San Vito: muore giovane mamma

BRINDISI - Originaria di Bollate, risiedeva a San Vito dei Normanni. La 32enne Ilaria Chiecca ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato poco dopo le ore 18 di oggi, sabato 4 settembre, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, a circa un chilometro dalla caserma Carlotto, in territorio di Brindisi. Altre due persone sono state condotte presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Una Ford Fusion e una Fiat Panda, da quanto appreso, si sarebbero scontrate frontalmente. La dinamica è in fase di accertamento.

A bordo della Ford viaggiavano la vittima, sul sedile passeggero, e il marito. La Panda era condotta da una ragazza di 20 anni di San Vito dei Normanni, unica occupante del mezzo. A seguito del violento impatto, la Fusion, colpita in pieno proprio sul lato del passeggero, ha terminato la sua corsa nelle campagne. La Fiat è andata a finire frontalmente contro il guardrail. Parti di motore, pneumatici e carrozzeria sono volate sull'asfalto e nei terreni limitrofi, nel raggio di decine di metri. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Brindisi.

I pompieri e i soccorritori del 118 hanno estratto la vittima dalle lamiere aggrovigliate della Ford. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il marito della 32enne, vigile e cosciente ma in stato di shock, e la giovane conducente della Panda sono stati condotti presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La ragazza è ricoverata in terapia intensiva. Nessuna grave conseguenza, invece, per l'uomo.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Il pm di turno della Procura di Brindisi ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli. La salma, a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata condotta presso l'obitorio del cimitero di Brindisi, dove sarà sottoposta a un esame esterno. La 32enne, molto conosciuta a San Vito dei Normanni, lascia tre bambini.

Articolo aggiornato alle ore 22:57 (la ragazza di 20 anni ricoverata in terapia intensiva)