Incendio lido a Torre Canne: "Confermata inaugurazione per apertura stagione estiva"

FASANO – Si indaga sulle cause dell’incendio che nella serata di ieri (giovedì 27 aprile) ha investito il noto stabilimento balneare Cala Maka, situato a Torre Canne. Stamattina (giovedì 28 aprile) è stato effettuato un sopralluogo alla luce del giorno. I danni pare siano ingenti. Il lido si trova lungo la strada provinciale che collega Torre Canne a Savelletri, sul litorale di Fasano. Intanto i proprietari, in una nota inviata agli organi di informaziono, rendono noto che l'apertura prevista per domani, è confermata.

"Il gruppo di imprenditori della Maka Srl, gestori dello stabilimento balneare Cala Maka di Torre Canne, rappresentato dal sottoscritto avv Marcello Zizzi, ci tiene a precisare che, con riferimento all’incendio accaduto ieri sera presso il noto locale balneare di Torre Canne, seppur affranto, sta già avviando i lavori di ripristino per garantire la riapertura stagionale come da programma per domani (sabato 29 aprile). Si ringraziano i Vigili del fuoco e i Carabinieri per l’immediato ed efficiente intervento che ha garantito la limitazione dei danni e si confida assolutamente nella meticolosa attività delle indagini che gli organi inquirenti stanno conducendo. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco Francesco Zaccaria e a tutte le forze politiche locali per la vicinanza manifestata. Il Cala Maka conferma l’apertura per domani (sabato 29 aprile)". Si legge nella nota

Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 21. Le fiamme, ben visibili nel raggio di centinaia di metri, nel giro di pochi minuti hanno avvolto la struttura, perlopiù in legno. Due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno operato per ore. Il ristorante, da quanto appreso, è stato risparmiato dalle lingue di fuoco, che invece si sono propagate fra i servizi (letti, ombrelloni e altro) per l'utenza.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Fasano, che indagano sull’accaduto. Dopo il sopralluogo odierno occorreranno ulteriori accertamenti per risalire all’origine dell’incendio. Con ogni probabilità saranno acquisite anche le immagini riprese dalle telecamere della zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

L’incendio si è infatti sviluppato a 48 ore agli eventi inaugurali della stagione estiva, in programma da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio. Il lido, nell’estate 2022, è stato meta di noti blogger e influencer.



Articolo aggiornato alel 18.30 (nota dei proprietari su apertura)