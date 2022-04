Lutto nella sanità brindisina: è morto il cardiochirurgo Ermanno Angelini

BRINDISI – Alla vigilia di Pasqua (sabato 16 aprile 2022) si è spento il cardiologo brindisino Ermanno Angelini. Aveva 66 anni. Il suo cuore si è fermato a causa di un male che lo affliggeva da anni. Con l’associazione Brindisi Cuore, di cui stato vicepresidente, Angelini ha dato vita a numerose iniziativa di stampo sociale. Da ricordare, in particolare, la tenacia con cui il professionista si è battuto per l’apertura di un reparto di Cardiochirurgia presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Angelini era noto anche per il suo impegno politico, che lo portò a ricoprire il ruolo di consigliere comunale di maggioranza ai tempi del secondo mandato del sindaco Domenico Mennitti. Angelini lascia una moglie e tre figli.