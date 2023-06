E' morto Berlusconi. Le sue lacrime, a Brindisi, dopo il naufragio della Katër i Radës

BRINDISI – E’ morto all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, figura che ha segnato la storia della politica italiana dagli anni ’90 in poi, si è spento oggi (lunedì 12 giugno) nell’ospedale San Raffaele di Milano, dove era tornato venerdì scorso, dopo un precedente, lungo, ricovero, per accertamenti legati a una grave malattia di cui soffriva da tempo.

Per tre mandati presidente del consiglio, raramente Berlusconi si è commosso davanti alle telecamere. Accadde una volta a Brindisi. Era il 30 marzo 1997, giorno di Pasqua. Berlusconi, all’epoca all’opposizione del governo guidato da Romano Prodi, incontrò i 34 albanesi sopravvissuti al naufragio della “Kater I Rades”, carretta del mare carica di migranti che affondò al largo di Brindisi, durante l’inseguimento da parte della corvetta della Marina militare italiana, Sibilla.

Berlusconi, intervistato dopo l’incontro con i sopravvissuti, non trattenne le lacrime. “Credo che l’Italia non possa accettare - disse - di dare al mondo l’immagine di chi butta a mare qualcuno che fugge da un Paese vicino, temendo per la sua vita, cercando salvezza e scampo in un paese che ritiene amico”.

“Il nostro dovere - disse ancora Berlusconi - è quello di dare temporaneo accoglimento a chi si trova in queste condizioni”. Infine: “Dobbiamo lavare questa macchia, che sarà pure venuta dalla sfortuna, ma che è venuta da una decisione che non si doveva prendere”.

I messaggi di cordoglio

"Ho aperto un club di Forza Italia nel 1993. Tutta la mia storia politica è sempre stata qui, con Silvio Berlusconi Presidente. Con la sua scomparsa si crea un 'prima' e un 'dopo' nella storia del nostro Paese”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis. “Abbiamo -aggiunge- la consapevolezza di vivere un dolore che non andrà via e che ci porteremo dentro per sempre: con la scomparsa del nostro Presidente Berlusconi va via un pezzo di storia dell’Italia e per noi un leader straordinario che ci ha guidato fino ad oggi con saggezza e lungimiranza. Il fondatore del centrodestra in Italia, uno dei più autorevoli leader del mondo. Per noi, una persona eccezionale, dalle doti umane uniche. È stato un onore collaborare con lui e la storia lo risarcirà. Ci mancherà sempre- conclude D’Attis- ma abbiamo l’orgoglio di aver avuto un leader il cui nome è e resterà tra i grandi della Storia”.

"La Puglia piange Silvio Berlusconi e siamo distrutti dal dolore per la scomparsa del nostro Presidente, venuto a mancare questa mattina a Milano", dichiara invece il vice vicario, il sen Dario Damiani. “Silvio Berlusconi -prosegue- amava molto la nostra regione e non aveva mai fatto mancare la sua vicinanza. I pugliesi questo lo hanno sempre capito e lo hanno ripagato con lo stesso affetto sincero, dal suo debutto sulla scena politica quasi 30 anni fa fino all'ultimo. Non tocca a noi elogiarne le straordinarie qualità di imprenditore, visionario e concreto al tempo stesso, nè i meriti politici, che fanno di lui il padre del centrodestra in Italia. A noi mancherà più di tutto l'uomo, generoso e attento, disponibile e appassionato, che ha amato l'Italia sopra ogni cosa e ha servito il suo Paese fino alla fine. Aveva ancora tanti progetti il nostro Presidente, per il Sud in particolare. A tutti noi il dovere di portarli avanti, -conclude Damiani- umilmente e con impegno, per continuare a essere degni del passato che ci ha lasciato e del futuro che immaginava".

Il messaggio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare".

"Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana. Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato. Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza. Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia”.

Annalisa Mennitti coordinatrice territoriale dell'associazione Nazione Futura Brindisi: "Esprimiamo il nostro profondo dispiacere e sincero cordoglio per l'improvvisa e inaspettata sconparsa di Silvio Berlusconi, lo statista che per primo ha coaugulato un'area culturale prima che politica che fino ad allora era stata sempre subalterna al pensiero dominante". "Ha sdoganato un modo di fare politica nel centro destra spogliandolo della precedente visione di essere figli di un Dio minore". "Ha dato dignità ad un pensiero liberale e nazionale che tuttora contraddistingue il nostro sentire. Ilsuo esempio di statista si condensa nel suo storico incipit 'l'Italia è il paese che amo'. Speriamo che la classe politica e culturale sia all'altezza della sua eredità".

“Con la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi si chiude un capitolo importante della storia del nostro Paese che oggi perde un politico lungimirante, un imprenditore straordinario e geniale e, soprattutto, una persona dalla incredibile dote umana”. E’ così che Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia, ricorda la scomparsa del leader azzurro.

“Il tributo che l’intera classe politica sta rivolgendo in queste ore al nostro Presidente denota come Silvio Berlusconi abbia tracciato un solco profondo nelle vite di tutti noi, di un Paese intero, richiamando all’onore delle armi anche gli avversari politici. Il nostro Paese perde oggi una persona che ha irrimediabilmente cambiato la nostra storia, la nostra società, la cultura e il modo di fare comunicazione. Il mio cordoglio, e quello di tutti gli amministratori e gli attivisti di Forza Italia dell’intera provincia di Brindisi, va alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari ed a tutti coloro che hanno condiviso con lui una meravigliosa storia fatta di tanti, davvero tanti, successi. Gli sia lieve la terra”.