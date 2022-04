Il nuovo questore di Brindisi sarà Annino Gargano, succede a Ferdinando Rossi

BRINDISI - Cambio al vertice: il nuovo questore di Brindisi sarà il 57enne Antonino Gargano. Succede all'attuale questore, Ferdinando Rossi, destinato alla questura di Foggia. Gargano proviene invece da quella di Chieti. L'insediamento è previsto nelle prossime settimane.

Originario di Amalfi, 57 anni, Gargano è in Polizia dal 1985. Ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari all'Istituto superiore di polizia di Roma. In passato, ha diretto la squadra Anticrimine del commissariato di Viareggio-Versilia, nonché la squadra mobile della questura di Lucca. Conosce la Puglia: Gargano ha diretto la squadra mobile di Lecce e Bari in particolare nel "contrasto alla criminalità organizzata".

L'attuale questore di Brindisi, Ferdinando Rossi (nella foto sopra), è in carica nel capoluogo adriatico dal 2019. Coetaneo di Gargano, è originario del Salernitano. Al suo insediamento a Brindisi aveva dichiarato: "Sono stato un poliziotto da marciapiede, sempre in strada, vicino ai cittadini perché sono loro i nostri azionisti di riferimento e hanno diritto alla sicurezza, per questo saremo presenti e pronti all'ascolto. Sempre. La porta è e resta aperta a tutti".

Articolo aggiornato alle 19:00 (insediamento)