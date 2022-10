Paura nella notte: colpi di arma da fuoco contro la Smart di una donna

BRINDISI - Momenti di paura nella notte in via Leonardo Da Vinci al quartiere Sant'Elia a Brindisi dove una Smart intestata a una donna del posto è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Gli spari hanno svegliato e allarmato diversi residenti. Al momento non è noto se l'auto era parcheggiata o se la proprietaria si trovava nell'abitacolo, è accaduto attorno all'una. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile per gli accertamenti del caso. L'auto ha due fori nella parte anteriore. Sulle indagini si mantiene lo stretto riserbo ma non si esclude che il responsabile o i responsabili non siano già stati individuati. La polizia si è messa a lavoro subito dopo i fatti eseguendo perquisizioni e controlli. Al vaglio degli investigatori alcune testimonianze e fotogrammi di telecamere installate nella zona. Da quanto si apprende chi ha sparato viaggiava su un'altra auto che poi si è dileguata, alcune telecamere avrebbero ripreso il percorso. Al momento non è noto il tipo di arma utilizzata.

Seguono aggiornamenti