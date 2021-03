Pranzi a scrocco: una coppia di brindisini l'incubo dei ristoratori

Si presentano come normali clienti, si siedono al tavolo e ordinano cibi e bevande ma dopo aver mangiato e bevuto a sufficienza, con sotterfugi si dileguano senza pagare il conto. Protagonista della vicenda che vede come vittime decine di ristoratori di Brindisi e provincia e, secondo le segnalazioni, anche del Tarantino, una coppia di brindisini, diventata ormai un incubo per gli stessi ristoratori.

L'ultimo episodio si è verificato domenica 15 marzo 2021 al ristorante "La Taverna dei Domenicani" a due passi da piazza Plebiscito a Ceglie Messapica. Come racconta la titolare, Giusy Urgesi, a conslusione del pranzo "è uscito prima lui facendo finta di andare a fumare e dopo qualche minuto è uscita lei prendendo il cappotto e la borsa. Ci siamo insospettiti, mio marito ha cercato di inseguirli ma erano ormai lontani e poi avevamo il locale pieno di gente. La cosa che più mi ha infastidito non è stato tanto per i soldi ma per il gesto ignobile in un momento del genere che ha colpito duramente il nostro settore."

Nelle ultime settimane sono state sporte diverse denunce alle forze dell'ordine. Alcuni ristoratori hanno inoltre pubblicato sui profili social dei fotogrammi estrapolati dagli impianti di videosorveglianza in cui si vedono i due brindisini. Nella maggior parte dei casi, questi indossano sempre gli stessi abiti: una maglietta nera con una striscia bianca orizzontale lui; maglietta, pantaloni e giubbino neri lei. Ma nonostante i loro volti siano ormai diventati di dominio pubblico, i due hanno continuato a pranzare a scrocco.

Un mese fa si sono presentati nel ristorante "Il Trullo" di Brindisi e la scorsa settimana a "Il Ritrovo" di Ostuni. Un comportamento, già condannabile di per se, che risulta ancora di più misero in un periodo di crisi che sta mettendo in ginocchio i ristoratori, che da domenica scorsa hanno dovuto chiudere di nuovo i battenti per via della pandemia.