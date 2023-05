Rapinatori irrompono nella casa di un'anziana: lei urla e li costringe alla fuga

FASANO – I rapinatori hanno tentato di immobilizzarla, ma lei ha iniziato a urlare, costringendoli alla fuga. E’ un’esperienza da incubo quella vissuta da una donna di 79 anni residente in via Gaito, a Fasano. Il cruento tentativo di rapina si è verificato intorno alle ore 21 di ieri (lunedì 1 maggio). La donna era sola in casa quando tre uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell’abitazione.

I malviventi hanno cercato di bloccare la pensionata, con l’intenzione di sottrarle denaro e monili. Ma l’anziana ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto. Spiazzati dalla reazione della vittima, i banditi si sono dati alla fuga per le vie limitrofe. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia. Si indaga per risalire all’identità dei malfattori. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.