Figlia non rientra da lavoro: il padre esce a cercarla e scopre l'incidente mortale

SA VITO DEI NORMANNI - Il padre era preoccupato perchè non la vedeva rientrare, così ha preso l'auto e ha iniziato a percorrere la provinciale che collega San Vito dei Normanni a San Michele Salentino senza sapere che di lì a poco si sarebbe trovato difronte la Renault Twingo bianca nel terreno: la macchina della figlia che, purtroppo, aveva finito la sua corsa contro un palo. Sara Viva Sorge, infermiera di 27 anni, era morta sul colpo.

La donna stava rientrando da Ceglie Messapica dove lavorava presso la struttura riabilitativa "San Raffaele" quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, ha perso il controllo della sua Twingo: ha prima sbattuto contro un palo di cemento per finire nel terreno. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'auto è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto questa mattina (martedì 15 febbraio 2022) intorno alle 6:40. Sul posto, anche, i carabinieri, polizia locale e sanitari del 118 arrivati contestualmente al padre della giovane. I soccorsi, infatti, sono stati chiamati da alcuni automoblisti che percorrevano la provinciale in quel momento.

Cgil: "Ha lavorato per due notti consecutive"

"Sara Viva Sorge, infermiera, lavorava da 20 giorni alla Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica. E' morta per un incidente in itinere mentre lasciava il lavoro, una ragazza di soli 27 anni. Aveva fatto due notti consecutive". E' quanto scrivono in una nota Chiara Cleopazzo e Luciano Quarta, rispettivamente della Funzione Pubblica Cgil Brindisi e Sportello Salute Sicurezza Cgil Brindisi.

Il cordoglio della Asl Brindisi e Fondazione San Raffaele

La direzione generale della Asl Brindisi esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della giovane infermiera deceduta stamane in seguito a un incidente stradale, dopo il turno di lavoro svolto in una struttura riabilitativa di Ceglie Messapica. La Asl si stringe attorno alla famiglia di Sara, strappata troppo presto agli affetti e alla professione.

Dirigenza, dipendenti e collaboratori del Presidio Ospedaliero di Riabilitazione “Fondazione San Raffaele” della ASL BR, esprimono profondo sgomento per quanto accaduto questa mattina e si stringono attorno alla famiglia di Sara nella consapevolezza che nessuno, purtroppo, potrà mai compensare il dolore di fronte ad una tragedia tanto grande quanto inaccettabile.

