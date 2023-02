Giovane deceduto dopo colpi di pistola alla nuca: autorizzata donazione organi, disposta autopsia

TORRE SANTA SUSANNA – Non ce l’ha fatta Luca D’errico, il 31enne di Torre Santa Susanna raggiunto nella notte tra domenica e ieri, lunedì 13 febbraio, da due colpi di arma da fuoco alla nuca. Il giovane era stato portato in ospedale dagli amici, era in condizioni disperate. Trasferito in neurochirurgia era stato operato d’urgenza e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. Alle 16 di martedì 14 febbraio, è stata dichiarata la morte cerebrale e successivamente è stata diramata la notizia del decesso. La Procura di Brindisi ha disposto l’autopsia. L’esame dovrebbe essere effettuato nel pomeriggio.

Alle 21.30 di martedì si è conclusa la fase di osservazione da parte della commissione medica per l'accertamento della morte cerebrale del ragazzo, cominciata nel primo pomeriggio e durata 6 ore. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, e l’Autorità giudiziaria ha rilasciato alla Rianimazione, in serata, l’autorizzazione a proseguire con le attività di prelievo. È stato allertato il Centro regionale trapianti e sono stati avviati tutti i controlli di idoneità degli organi. Le operazioni andranno avanti nella notte con il coinvolgimento di diverse équipe chirurgiche.

Si aggrava, quindi, la posizione del giovane che gli ha sparato: si tratta di un 24enne di Torre arrestato poche ore dopo dai carabinieri per tentato omicidio. Il giovane, trovato anche in possesso della pistola presumibilmente utilizzata, è stato rinchiuso in carcere. Del caso se ne sta occupando anche la Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Da quanto accertato il 24enne ha sparato da dentro un'abitazione in via Dei Mille a Torre. I carabinieri si sono messi subito a lavoro riuscendo a ricostruire la vicenda. L'indagato già nelle ore successive era stato portato in caserma per essere ascoltato, insieme a lui altri testimoni. Nella mattinata di mercoledì 15 febbraio è fissato l'interrogatorio di garanzia.

Articolo aggiornato alle 13.17 del 15 febbraio (autopsia e interrogatorio)