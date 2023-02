Spari contro l'auto dell'allenatore della Virtus Francavilla: indagano i carabinieri

MELENDUGNO – Colpi d’arma da fuoco, nello specifico, due pallini da fucile, hanno raggiunto nella notte un’Audi A6, di proprietà di Antonio Calabro, allenatore salentino 47enne, ora in forza alla Virtus Francavilla, militante nel campionato di Serie C. L’inquietante episodio è avvenuto nella notte, a Melendugno (Lecce), nei pressi della residenza dell’uomo, in circostanze ancora tutte da chiarire. Dai primi riscontri, infatti, l’uomo avrebbe sentito tra le 3.30 e le 4 alcuni rumori sospetti, all’esterno dell’abitazione, ma non avrebbe dato peso alla circostanza. Solo stamattina si sarebbe accorto dei colpi, che hanno raggiunto la parte posteriore della vettura.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che indagano sull’episodio con il contributo dei militari di Lecce. Si cercano immagini da videocamere di videosorveglianza, collocate in zona, per trovare elementi utili per ricostruire l’accaduto.

E proprio dal riscontro di alcuni filmati, già al vaglio degli investigatori, sarebbero giunte alcune indicazioni preziose per ricostruire le modalità dell'inquietante episodio. In particolare da alcuni fotogrammi si evincerebbe la sagoma di un individuo che avrebbe raggiunto la zona, prospiciente la residenza del tecnico e dove era posteggiata la vettura, a bordo di un monopattino e con lo stesso mezzo, dopo aver esploso i colpi di fucile, si sarebbe poi allontanato una volta messo a segno l'atto intimidatorio o vendicativo.

Ex calciatore con trascorsi nella primavera della Lazio, ha militato in diverse squadre nei campionati di Serie C dal Casarano al Lecco, dal Brindisi al Manfredonia, dal Castel di Sangro alla Pistoiese, prima di iniziare una carriera da allenatore, ripartendo dal Salento: Casarano, Gallipoli, Carpi, Viterbese Castrense, Catanzaro e due volte Virtus Francavilla, vincendo due campionati di Eccellenza (uno con Gallipoli, ndr), una Coppa italia dilettanti Puglia, la Coppa Italia Dilettanti e un campionato di serie D.

Le reazioni

La società della Virtus Francavilla "apprende con sgomento - si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del sodalizio - la notizia che ha coinvolto il tecnico Antonio Calabro, vittima questa notte di un gravissimo episodio accaduto sotto la sua abitazione a Melendugno. La società, la comunità e tutto l'ambiente calcistico francavillese esprimono solidarietà e vicinanza a mister Antonio Calabro vittima di questo vile gesto". Anche i tifosi della Curva sud esprimono "la più ampia solidarietà e vicinanza al mister Antonio Calabro e famiglia per le minacce ricevute".

Articolo aggiornato alle ore 18.45 (Indizi sull'autore del gesto)