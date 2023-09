Tentativo di furto in un palazzo: due donne bloccate dai residenti, arrestate dalla polizia

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, in piazza Raffaello, quartiere Sant'Elia, a Brindisi dove un gruppo di cittadini stranieri, sembrerebbe due uomini e due donne, sono stati aggrediti da alcuni residenti perchè sorpresi nel loro palazzo mentre tentavano di scassinare con un cacciavite la porta di ingresso di uno degli appartamenti. Da quanto raccontano alcuni testimoni due uomini sarebbero riusciti a fuggire, le donne, invece, sono state bloccate dai residenti in attesa dell'arrivo della Polizia.

Si tratta di cittadine di origine croata. Nelle ultime settimane i furti in appartamento in città hanno subito un'impennata preoccupante, l'ultimo in piazza Raffaello risale a ieri, è stato consumato in pieno giorno. Proprio per questo oggi alcuni residenti stavano monitorando la zona e non appena hanno notato il gruppo di stranieri hanno lanciato l'allarme, richiamando l'attenzione dei condimini. Oggi al Sant'Elia c'è anche il mercato settimanale e molte abitazioni sono lasciate incustodite. Le ladre sono state accerchiate, portate all'esterno del palazzo e bloccate.

Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha preso in consegna le donne. Entrambe sono state portate in ospedale. Avrebbero accusato un malore, per loro è scattato l'arresto per tentato furto. Anche in ospedale si sarebbero verificati disordini. Da quanto si apprende le due donne sono le responsabili di molti altri furti perpetrati in città nei giorni scorsi, sono responsabili di diversi furti avvenuti nei quartieri Centro, Sant'Elia e Sant'Angelo. La Polizia era già sulle loro tracce.

Al momento dell'arresto indossavano bracciali e orologi asportati in piazza Raffaello nei giorni precedenti. I proprietari li hanno riconosciuti e la Polizia li ha restituiti. Entrambe senza fissa dimora verranno trasferite nella casa circondariale di Lecce.

Articolo aggiornato alle 15.16 (restituzione monili rubati)