La telefonata del papa al marito della donna morta dopo aver partorito due gemelli

FASANO - La telefonata arriva, inaspettata e benvenuta, il giorno di Natale, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 dicembre. All'altro capo del filo c'è il pontefice, Francesco. Il telefono trasmette parole di conforto. Il papa ha chiamato Giacomo, il marito di Viviana, la donna deceduta al Perrino nei giorni scorsi dopo aver dato alla luce due gemelli. La tragedia, come noto, ha scosso la comunità di Pezze di Greco, frazione di Fasano.

Ad annunciare questo evento, un parroco di Pezze di Greco, don Donato Liuzzi, con un post su Facebook. Lo stesso don Donato aveva segnalato la vicenda al sommo pontefice, per metterlo a conoscenza della tragedia che ha colpito una famiglia e tutta una comunità che le si è stretta intorno. Di seguito, il testo del post su Facebook di don Donato Liuzzi.

"Mi è difficile rompere il silenzio, ma lo faccio per dare eco alla intima gioia gustata in questo giorno del Natale del Signore insieme con il nostro carissimo Giacomo Cofano, provato dalla morte della moglie nell'atto di dare la vita a due gemellini. Ho sentito nel cuore l'ardire di bussare al cuore di Papa Francesco per raccontare di Viviana e dei gesti di vicinanza del nostro popolo. Questa mattina (il 25 dicembre, ndr) il Papa con umiltà disarmante mi ha indirizzato una lettera di vicinanza e nel tardo pomeriggio ha telefonato a Giacomo. Abbiamo sentito il cuore del Pastore attento e sensibilissimo. Ringraziamo il Signore per questa carezza sulla carne umana ferita che Egli viene a salvare. Ringraziamo la maternità della Chiesa, visibile negli umili gesti del Papa. E' un Natale che non dimenticheremo mai".