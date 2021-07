Temporali e bombe d'acqua: quasi 60 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

MESAGNE - Sono 57 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in 24 ore: allagamenti di scantinati, strade e locali. E ancora: rimozione di alberi dalla sede stradale, rimozione di ostacoli. Il centralino dei vigili del fuoco ha squillato anche per tutta la notte, tra il 17 e il 18 luglio, quando un'ondata di maltempo si è abbattuta sul Brindisino. Nella sola Mesagne sono stati messi in sicurezza 15 alberi monumentali, i vigili del fuoco sono stati coadiuvati dagli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Teodoro Nigro. Difficoltà incontrate anche a San Donaci e Latiano, dove il maltempo ha imperversato.

Una bomba d'acqua si è abbattuta intorno alle 16:30 di ieri, sabato 17 luglio, nel Brindisino, provocando allagamenti diffusi e trasformando molte strade in torrenti, soprattutto, a Latiano e Mesagne dove, in particolare, un grosso albero è caduto in via San Donaci, ostruendo completamente il passaggio delle auto. Sul posto è intervenuto, anche, il personale dell'Anas. Sempre a Mesagne, una piccola voragine si è aperta in via Nazario Sauro dove da poco erano stati effettuati dei lavori stradali. L'asfalto ha ceduto facendo piegare un'auto parcheggiata sul lato.

Numerosi, anche, gli allagamenti di garage, per un totale di circa sei interventi nella zona nel pomeriggio. Gran lavoro per i vigili del fuoco intervenuti per rimuovere gli arbusti. Inoltre, hanno cercato di far defluire l'enorme flusso d'acqua che ha creando molti disagi alla circolazione (in foto via Federico II di Svevia a Mesagne). Nella notte, come detto, si sono contati 15 interventi di messa in sicurezza di alberi nella sola Mesagne. Diversi i rami caduti sui tetti e anche pali della corrente caduti al suolo. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno rimosso almeno una decina di antenna cadute per strada. Sempre nella serata di ieri, un albero a San Donaci ha invaso la strada. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverlo.

Articolo aggiornato alle 10:40 del 18 luglio 2021