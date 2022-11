Colpi di arma da fuoco al torace: 19enne muore sulle scale di casa

FRANCAVILLA FONTANA - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre, a Francavilla Fontana dove un ragazzo di 19 anni, Paolo Stasi, è morto ammazzato da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava sulle scale interne della sua abitazione, sita in via Occhibianchi. Erano circa le 18. Il giovane è stato raggiunto da due colpi, uno lo ha centrato al torace. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118, chiamata dai genitori che al momento dell'agguato erano in casa. I sanitari hanno tentato l'impossibile per strappare il 19enne alla morte, trascinando il corpo per strada. Ma nessuna manovra di rianimazione è servita per evitare la tragedia. Sul posto, per le indagini del caso i carabinieri della locale compagnia e i colleghi del comando provinciale di Brindisi.

Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere private. Al momento in cui scriviamo i militari stanno ascoltando alcuni testimoni e perquisendo alcuni locali circostanti, l'arma non è stata ritrovata.

La tragedia dai contorni tutti da chiarire ha turbato l'intera comunità francavillese, il ragazzo non risulterebbe coinvolto in vicende particolari. Il padre è un noto cameramen di un'emittente locale. Anche il sindaco Antonello Denuzzo si è recato sul posto: "Sono sgomento. Proprio poche ore prima abbiamo tenuto un tavolo in Prefettura che io stesso avevo richiesto, per delineare un percorso condiviso tra le Istituzioni che presidiano il nostro territorio, i sindaci e le Forze dell'Ordine, perchè vogliamo fare ogni cosa per arginare un disagio sociale che sta attraversando tutto il Paese", ha commentato.

Articolo aggiornato alle ore 21.44 (circostanze dell'agguato e nome della vittima)