Tutti i passeggeri hanno dovuto lasciare l’imbarcazione. Gli stessi sono stati riprotetti dalla nave European Star della compagnia Star Lines, che intorno alle 19.25 ha preso il mare alla volta dell'Albania, con un paio di ore di ritardo rispetto all'orario programmato, proprio per accogliere tutti i vacanzieri del Prince. La situazione è monitorata dall'Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale e dalla Capitaneria di porto, che ha effettuato un’ispezione a bordo.

Guasto in uscita dal porto: nave per l'Albania costretta a tornare in banchina