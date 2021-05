Vacanze 2021, boom di prenotazioni: masserie e trulli sono già sold-out

CEGLIE MESSAPICA – Masserie luxury e trulli super glamour curati nei minimi dettagli ma, anche, dimore rurali e casette nel borgo antico: Ceglie Messapica registra, già, il sold-out di prenotazioni per le vacanze nel mese di agosto e una buona percentuale nel mese di luglio, con aspettative positive per settembre, mese preferito da svedesi e danesi. C’è voglia di vacanza e di un ritorno alla normalità quindi, nonostante i prezzi elevati, soprattutto, per coprire i costi di sanificazione e la possibilità di viaggiare grazie al “gree pass” costituisce un beneficio dal punto di vista pratico e psicologico.

Se per agosto la campagna vaccinale anti Covid-19 avrà, già, coperto buona parte della popolazione, per l’industria vacanziera il mese di giugno è ormai perso, “perché la fascia d’età dai 30 ai 55 anni – come spiega Domenico Convertino, agente immobiliare Domas di Ceglie Messapica – in parte non ha, ancora, ricevuto la prima dose e in parte è in attesa della seconda e per questo preferiscono non spostarsi ma rinviare anche a settembre le proprie vacanze. Certo è, comunque, che stiamo registrando più o meno gli stessi numeri del 2020, con la differenza che l’anno scorso il turismo è stato salvato dal mercato ‘domestico’, quest’anno invece avremo, ad esempio, molti francesi. Comunque turismo straniero”.

Non si bada a spese, considerato che le prime strutture ad essere già state prenotate sono masserie a cinque stelle e trulli ricchi di tradizione e charme, rigorosamente con piscina: da un minimo di 700 euro ad un massimo di 5mila euro alla settimana, servizi extra a parte ma essenziali: “Lo chef a domicilio è tra i più richiesti – continua Convertino – ma, anche, la spesa a domicilio e la possibilità di fare tour culturali nel territorio provinciale e regionale. Anche il servizio di personal trainer e corsi di cucina per imparare i piatti della tradizione pugliese vanno tantissimo. Sono, ormai, diventati indispensabili per chi vuole trascorrere vacanze in relax e senza problemi”.

Tra i servizi aggiuntivi e fondamentali non deve mancare la possibilità di farsi recapitare direttamente in aeroporto o nella struttura di vacanza automobili “su misura”. “Nell’ultimo anno è stato necessario incrementare la flotta di autovetture, proprio, grazie alle tante prenotazioni di vacanza nel nostro territorio – spiega Mino Barletta, titolare dal 2018 dell’azienda Bm autonoleggio a Ceglie Messapica – puntiamo ad una ventina di vetture includendo furgoni da 9 posti ed auto ibride ed elettriche di ultima generazione nel rispetto dell’ambiente, perché la richiesta è tanta. Ci sono tedeschi, svizzeri, americani e australiani in arrivo tra luglio e agosto”.

La città d’arte e la terra di gastronomia si conferma, quindi, tra le mete preferite per la vacanza in Puglia. Negli ultimi anni piazza Plebiscito è stata il palcoscenico per i grandi eventi musicali e politici che causa Covid anche quest’anno saranno più che ridimensionati come spiega il sindaco, Angelo Palmisano: “Non faremo grossi eventi, nè gratuiti per via dei protocolli e nè a pagamento per mancanza di spazi adeguati. Stiamo pensando ad un progetto che possa coinvolgere tutto il centro storico con eventi e concerti unplugged che spazieranno dalla musica classica a quella per i più giovani. Cercheremo di mettere su un cartellone che punti più ad intrattenere che ai grandi numeri degli anni passati”.