Ail “Il Girasole di Mari”: venerdì l'inaugurazione della nuova sede a Fasano

Si terrà venerdì 1 dicembre l’inaugurazione della nuova sede locale dell’Ail “Il Girasole di Mari”. Dopo mesi di preparazione quindi anche Fasano avrà la sua sede di una delle più importanti associazioni italiane in prima linea contro le leucemie, linfomi e mieloma. Sezione locale dedicata a Mariachiara Convertini, che come tanti ha lottato strenuamente prima di arrendersi alla potenza di un male che va combattuto tutti i giorni e con tutte le nostre forze. “Il Girasole di Mari”, perché questo è il fiore, che simboleggia il sole segno di vita e di luce, e che tanto amava la giovane fasanese, la cui vita, come quella di tanti altri, è stata prematuramente spezzata lasciando in eredità a tutti coloro che l’hanno conosciuta il suo immenso sorriso e la sua innata forza di combattente al fianco di chi quotidianamente porta la sua battaglia contro le leucemie.

Una sensibilità che non è sfuggita ad un gruppo di concittadini che guidati da Pasquina Ancona hanno lavorato ad un progetto AIL da portare nel nostro comune. Quindi l’idea di aprire anche a Fasano una sezione dell’Ail ha subito trovato sponda presso la sezione Ail di Brindisi presieduta da Carla Sergio che da anni lavora con un gruppo di volontari allo sviluppo di questa associazione, sempre pronta a sostenere la ricerca, i reparti di ematologia e le famiglie troppo spesso colpite da questo mostro che non ha preferenza di età nè di sesso.

Inaugurazione ufficiale della sezione fasanese dell’ Ail che avrà inizio alle 19:30 presso i Portici delle Teresiane, dove il Comune di Fasano ha messo a disposizione un locale per ospitare la sede. Una serata che sarà moderata da ketty Loconte e che vedrà il saluto del Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e del responsabile cittadino Pasquina Ancona. A seguire gli interventi del presidente provinciale Ail Carla Sergio, del dottor Domenico Pastore, responsabile dell’Uoc di Ematologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi e di due testimonianze che hanno combattuto contro questo mostro.

La serata, che sarà allietata da musiche eseguite con i violini degli allievi dell’Istituto di Scuola Secondaria Bianco-Pascoli diretto dalla prof,ssa Vita Ventrella, proseguirà con un buffet allestito dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Fasano presieduto dalla prof.ssa Marella Convertino. L’intero evento sarà preceduto da una Santa Messa celebrata alle ore 18:00 presso la parrocchia San Giovanni Paolo II di Fasano, in ricordo di Mariachiara.