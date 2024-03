Oltre 30 uova pasquali donate all’istituto San Vincenzo: l'iniziativa dei giovani di Forza Italia

BRINDISI - Nel pomeriggio del giovedì santo, una delegazione di giovani guidati da Donato Maggi, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani Brindisi, impegnata a sostegno delle famiglie e dei bambini più bisognosi, ha regalato oltre 30 uova pasquali all’istituto San Vincenzo di Piazza Duomo a Brindisi retto dalla suora Michelina.

Questo atto di generosità compiuto in prossimità di uno dei periodi dell'anno tanto atteso dai più piccoli, è stato possibile grazie al contributo di tanti brindisini forzisti e dei consiglieri comunali di Forza Italia Brindisi.

Un piccolo gesto fondamentale per stare a fianco di chi, purtroppo, vive le difficoltà di una vita meno serena e felice di altri.

"Regalare un sorriso, soprattutto in queste giornate di festa, semplicemente consegnando nelle mani di tanti piccoli quello che rappresenta il simbolo della vita e della rinascita, le uova di Pasqua - affermano i giovani forzisti in un comunicato -. La felicità sul loro volto è una cosa che ci rinfranca dalla bruttezza del mondo. In linea con lo spirito liberale e cattolico del nostro partito, ci sembrava più che doveroso dare seguito a questo nostro sentimento. Con l'occasione vogliamo dare a tutta la cittadinanza, i nostri più sereni auguri per una Pasqua di pace" concludono.

“Queste sono iniziative importanti che Forza Italia giovani Brindisi ha scelto di portare avanti per supportare i soggetti più fragili - afferma il coordinatore Donato Maggi -. Lo abbiamo fatto nel periodo natalizio con una colletta alimentare e anche adesso nel periodo pasquale, grazie al lavoro di squadra e l’impegno del movimento giovanile, i veri protagonisti”.

