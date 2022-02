Per i suoi 40 anni Flavia Pennetta si racconta in tv: tra l'amore e il legame con la terra d'origine

BRINDISI - Flavia Pennetta, brindisina ex campionessa di tennis, ha da poco festeggiato il suo quarantesimo compleanno. Le foto pubblicate pochi giorni fa sui social dal marito Fabio Fognini raccontano una parte dei festeggiamenti, oltre che condividere l'amore tra i due.

Nella scorse ore la coppia è stata ospite del programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin, dove la donna si è confidata su alcuni aspetti della sua vita oltre che manifestare il legame con il suo territorio d'origine.

"Prima di stare insieme eravamo molto amici, impegnati tutti e due in una storia - racconta Flavia Pennetta, riferendosi a Fognini - Lavorando entrambi a Barcellona, ci cercavamo e confrontavamo molto. Era un quotidiano che si viveva continuamente. - Prosegue - Poi di punto in bianco, anche se giuro che non so quando sia successo con esattezza, ci siamo semplicemente trovati ed in un giorno sono cambiati i nostri sguardi".

"Fino a quel momento serchezavamo su di noi, dicevamo che una nostra storia poteva essere come una bomba. Devo essere sincera, se all'epoca qualcuno mi avesse detto che Fabio sarebbe stato mio marito e il papà dei miei figli, non ci avrei mai creduto. Per il primo bacio ho preso io l'iniziativa, perché secondo me lui era troppo rispettoso ed aveva paura di prendere un palo. Un giorno gli ho detto avvicinati, un po' di più, e gli ho dato un bacio".

"Io sono di Brindisi e ci siamo sposati nella città bianca di Ostuni. Sono molto legata alla mia terra ed è stato un giorno stupendo, molto più di quello che avrei pensato potesse essere" conclude.