I 5 luoghi in cui assaporare una pizza da non perdere in provincia di Brindisi

BRINDISI - Oggi è la giornata mondiale della pizza, uno degli alimenti più amati in assoluto in tutto il pianeta. Non fa eccezione la provincia di Brindisi, dove la pietanza non ha solo un numero consistente di estimatori pronti a gustarla, ma possiede anche preparatori eccellenti.

Per creare l’impasto simbolo dell’italianità nel mondo serve conoscere approfonditamente gli alimenti essenziali, oltre che possedere alcune capacità pratiche che si acquisiscono con l’esperienza e lo studio. Di seguito vengono elencate 5 pizzerie della provincia di Brindisi da non perdere tra quelle più quotate dai clienti, secondo quanto riportato dalle recensioni tripadvisor.

E’ opportuno precisare che la lista che segue non è una classifica e che, ovviamente, si è coscienti della presenza di più attività valide che lavorano nel settore, non tutte elencabili per motivi numerici. Sono stati selezionati alcuni locali suddivisi per più Comuni del territorio e che presentano un numero consistente di recensioni sul noto sito.

1. “Luppolo e farina” a Latiano

Più di 1170 recensioni che testimoniano un trend positivo. Luogo che evidenzia la particolarità dei condimenti sulla pizza, che molte recensioni definiscono "mai banali". Un utente in particolare suggerisce il consumo del tipo "a fiori di zucca" evidenziando la laboriosità e la ricercatezze delle pietanze. Leggi le recensioni.

2. “Brunda” a Brindisi

E' classificabile tra le pizzerie del territorio con il maggior numero di recensioni (più di 1000). Un cliente scrive: “Pizze spettacolari, ingredienti freschi e curati fino all'ultimo dettaglio. - poi prosegue riferendosi alla sua esperienza con il personale - Servizio puntuale nonostante il locale fosse pieno”. Secondo un altro utente il menù delle pizze è estremamente "variegato e adatto per qualsiasi tipo di palato". Leggi le recensioni.

3. “Tipo 1” a Mesagne

"Ottima pizza - si legge in uno dei tanti commenti lasciati dai clienti su tripadvisor - Cosa volere di più lontano da Napoli se non una buona pizza degna di questo nome! Allora Tipo 1 è il posto giusto: manifattura e materie prime ottime, servizio adeguato all'alto standard. Da ritornare". Leggi le recensioni.

4. "Farina 32" ad Ostuni

Locale che sorge nel cuore della bellissima città bianca. L'attività ristorativa è nota per la sua pizza dalla pasta soffice, morbida e molto leggera. Sono svariate le recensioni che tendono a ripetere questa considerazione. Gli ingredienti della farcitura solitamente sono di ottima qualità. Leggi le recensioni.

5. "Romano - artigiani del gusto" a Brindisi

Uno dei commenti più accurati dagli utenti afferma: "Ottima qualità, partendo dalle materie prime accuratamente selezionate. Sono dei maestri nella lievitazione, cottura proposta degli impasti stessi della Pizza - riferendosi ai titolari - Dalle tradizionali ad una variegata proposta di novità gourmet. Non resta che consigliarvi vivamente di vivere questa esperienza con gusto". Leggi le recensioni.