I 5 luoghi in cui mangiare un ottimo sushi a Brindisi e provincia

BRINDISI - Il sushi è una pietanza di tendenza, adatta a diversi tipi di circorstanze. Il noto sito tripadvisor.it propone una sezione specifica in cui sono riportati alcuni dei migliori locali della provincia brindisina presso cui gustare tale pietanza. Ecco quali sono.

Bento, a Brindisi

L'ultima recensione, risalente a 4 giorni fa, afferma: "Riso di buona qualità, così come è ottimo il rapporto qualità/prezzo". Un altro cliente conferma: "Fantasia e originalità nei gusti e negli abbinamenti. Prezzo ottimo, servizio super cordiale. Non aspettatevi, però, un ristorante - prosegue - ma un laboratorio con alcuni tavoli e sgabelli. Dinnanzi alla bontà del sushi proposto, la comodità può sorvolare" conclude. Leggi le recensioni.

Umi Sushi, a Francavilla Fontana

"Una coppia di ragazzi italiani ripercorre davvero quella che è la cultura giapponese" testimonia un cliente. Un commento un po' più datato, invece, racconta: da buongustaia di sushi a Milano, una volta arrivata in vacanza decido di portare mia cugina per una cenetta speciale in questo piccolo e intimo ristorante situato a due passi dal centro storico. - Prosegue - Pesce freschissimo e di qualità, piatti buonissimi ma anche belli da vedere". Leggi le recensioni.

Sushiro fusion restaurant, a Brindisi

Uno degli ultimi commenti su tripadvisor afferma: "Piacevolissima cena con tanto buon pesce crudo. Ottimi californian rolls, servizio generoso, prezzi davvero bassi. Non è come mangiare in Giappone, questa è una formula italianizzata, ma tutto sommato un ottimo ristorantino". Leggi le recensioni.

Sushi Feng, a Brindisi

"Abbiamo appena cenato in questo bel ristorante. Bello esteticamente olte che pulito. - racconta un utente - Abbiamo apprezzato moltissimo il cibo: tutto squisito. Sapori delicati e ben bilanciati, tantissime pietanze fra cui scegliere. Una nota positiva anche quella del personale, gentilissimo. Abbiamo optato per la formula all you can eat, sicuramente se ripasseremo da Brindisi ci torneremo".Leggi le recensioni.

Y? - Italia Fusion Seafood, a Mesagne

"Ci siamo trovati molto bene - testimonia un cliente su tripadvisor - Menù ricco e cibo davvero squisito. Abbiamo preso sushi crudo (sashimi, tartare, uramaki). Tonno buonissimo, originali anche nell'impiattamento! Locale molto accogliente e ben arredato, camerieri molto professionali e cortesi, attenti alle esigenze. Qualità prezzo ottima" conclude. Leggi le recensioni.