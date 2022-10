"50 Top Italy 2023", una trattoria del Brindisino tra le migliori d'Italia

CEGLIE MESSAPICA - Il sito della guida "50 Top Italy" ha racentemente diffuso l'elenco di quelle che sarebbero - secondo il proprio giudizio - le migliori trattorie italiane.

Al piazzamento numero 44 della classifica è possibile trovare il locale "Cibus" di Ceglie Messapica.

La recensione della guida

Il sito ha raccontato il lavoro della trattoria cegliese nei seguenti termini:

"Un ex convento del XV secolo, arredato in stile rustico-contemporaneo rispettando gli spazi e le antiche pietre, consente a Lillino, anime di Cibus insieme ai figli alla moglie e alla sorella, di coltivare i suoi sogni: la cantina (ex nevaia su tre livelli) vasta e profonda, la piccola grotta di affinamento dei formaggi e dei salumi e la cucina con il fornello dove tutto è cotto come da tradizione. I piatti che ci sono più piaciuti: l’acquasale con pane verdurine aglio olio capperi e pomodoro, i lampascioni fritti con mosto cotto di fichi, la sagna penta al ragu antico, il mitico marretto e le ottime carni cotte nel fornello. Il menu è comunque ricco di altri grandi piatti del territorio".

La selezione

Da Burde, a Firenze, della famiglia Gori, è la migliore trattoria in Italia 2023 per 50 Top Italy, la guida on line del meglio del Made in Italy dentro e fuori i confini nazionali. Al secondo posto l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio Sora Maria e Arcangelo, ad Olevano Romano, della famiglia Milana. Al quarto posto L’Osteria della Tana, ad Asiago, quinta La Brinca, a Genova, al sesto e settimo posto due insegne campane: Al Convento, a Cetara, della famiglia Torrente e Lo Stuzzichino, a Massa Lubrense, della famiglia De Gregorio. Ottava posizione per il Ristorante Al Cambio a Bologna. Chiudono la Top Ten due insegne romane: Roscioli Salumeria con Cucina e Arcangelo Vino e Cucina.

Quella delle trattorie e bistrò moderni è la prima delle classifiche di 50 Top Italy che andranno a comporre la guida completa per l’anno 2023 ed è la spina dorsale della ristorazione italiana, con aziende familiari, spesso aperte da più generazioni. “Le trattorie e le osterie del Bel Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, fanno da trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma che anzi va implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Quella delle trattorie e bistrò moderni non è l’unica tipologia di locali al vaglio degli ispettori di 50 Top Italy, infatti dalla settimana che va dal 17 al 22 ottobre saranno presentati gli Spin-Off che riguarderanno la classifica dei 10 migliori: Panini, Street Food, Carbonare, Ristoranti Etnici, Sushi e Ristoranti di Pesce.

Sempre on line il 24 ottobre verranno presentati i 100 migliori ristoranti italiani divisi per fasce di prezzo, Cucina d’Autore e Grandi Ristoranti, per poi scoprire entro i primi giorni di dicembre i migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera.

La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta, il 13 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove saranno consegnati i riconoscimenti e i premi speciali della guida e saranno svelati anche i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia).