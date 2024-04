Campionati italiani di boxe: tre giovani mesagnesi conquistano il podio

CHIANCIANO TERME (SIENA) - I campionati italiani maschili svolti nel Palasport di Chianciano Terme, dal 18 al 21 aprile, si sono rivelati un successo per la Team Boxe Mesagne. L'importante evento è stato organizzato dalla Federazione pugilistica italiana.

Il sodalizio mesagnese può vantare il conseguimento di tre medaglie di bronzo da parte di altrettanti giovani atleti, alla prima esperienza in una competizione di questo tipo ed al confronto con avversari di rilevante caratura.

Christian Francioso ha conquistato il terzo posto nella categoria Junior (16 anni) 80 kg, dopo aver affrontato il pluricampione italiano. Medesimo risultato per i ragazzi impegnati nella School boys (13 anni): Christian Attanasi per la sezione 75 kg e Cristian Di Lauro per la 80 kg.

Il trio ha potuto contare sull'essenziale sostegno degli allenatori e maestri Angelo Conserva e Daniele Capodieci.

L'avventura della Team Boxe Mesagne non si ferma qui. Nei prossimi giorni due sportive della squadra parteciperanno ai campionati italiani femminili in programma a Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 9 al 12 maggio. Si tratta della sedicenne Maria Giovanna Librato e della quindicenne Gaia Dellomonaco.

L'intera squadra nei giorni scorsi ha ricevuto la visita e gli auguri da parte del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, felice per i risultati già conseguiti e fiducioso per la nascita dei nuovi talenti locali. La boxe a Mesagne si sviluppa giorno per giorno ed il confronto con altre realtà distanti, mediante la partecipazioni ai tornei nazionali, non può che facilitare il processo di crescita.

