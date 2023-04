Vincenzo, il "nonno della provincia di Brindisi" compie 108 anni

San Vito dei Normanni è in festa per i 108 anni di Vincenzo Prete, nato nello stesso Comune il 27 aprile 1915. Il più longevo cittadino sanvitese non conobbe mai suo padre, Costantino, poiché questo cadde durante la Prima Guerra mondiale.

Vincenzo sposò sua moglie Maria Giuseppa De Benedictis nel gennaio 1939. Dalla loro unione nacque la figlia Rosa. Dopo pochi mesi, però, fu chiamato alle armi in occasione della Seconda Guerra mondiale. Fu fatto prigioniero in Sudafrica, ove rimase fino al rimpatrio, avvenuto nel 1946.

Nel 1947 nacque il proprio secondogenito, chiamato Costantino come suo padre. In seguito, Vincenzo iniziò a lavorare prima come “nachiro” (frantoiano), poi come stradino (addetto alla manutenzione delle strade), e per ultimo - fino agli anni Ottanta - nell’amministrazione di una grande azienda agricola leccese, quella dei Baroni Pispico Basalù.

Vedovo dal 2007, è autosufficiente e molto lucido: legge, scrive, fa i conti e conversa tranquillamente con i figli.

Nella giornata di oggi (27 aprile) ha festeggiato il proprio genetliaco insieme ai familiari. Inoltre, è stato omaggiato dal sindaco di San Vito, Silvana Errico, dal vice sindaco Antonio Santoro, dall'assessore Alessandra Pennella, e dal sindaco dei ragazzi Martina Convertino.

A nonno Vincenzo vanno anche i più sinceri auguri da parte della redazione di Brindisi Report.