Abbigliamento, animali e gastronomia: la "Fiera del cappotto" non passa mai di moda

MESAGNE - In data odierna (20 novembre) si è tenuta la cosiddetta "Fiera del cappotto" ribattezzata - ironicamente - dai mesagnesi come "Fera di li ttanta culi". Tale nomenclatura deriverebbe dall'abitudine degli uomini, diffusa nel passato, di palpare il sedere della propria fidanzata in occasione dell'evento. Un'eventualità favorita dalla spiccata confusione generata dalla folla.

La circostanza era dettata - probabilmente - dalla conformazione differente dei rapporti tra i sessi opposti in tempi diversi, quando si trovava difficoltà nel poter incontrare la persona verso cui si provavano dei sentimenti. Figurarsi passarvi del tempo insieme.

Una definizione - questa - che ora contrasta certamente sia con le norme del buon costume, ma anche con le tante e giuste iniziative svolte per tutelare il rispetto del corpo della donna.

Fatto sta, che anche per il 2022 l'evento (per fortuna solo quello commerciale) si è ripetuto nuovamente, conservando la tradizione. Il lungo viale allestino in prossimità del quartiere Seta - infatti - ha ospitato i commercianti legati - perlopiù - alla vendita di prodotti d'abbigliamento. Un'altra area, collocata invece presso il rione Grutti, ha interessato gli animali e gli stand gastronomici.

L'evento si ripete ogni anno durante la terza domenica di novembre. Originariamente si teneva nel cuore del centro storico in Piazza IV Novembre, nei pressi della Chiesa Madre.

Tanti i visitatori che nella mattinata si sono riversati presso la tipica fiera mesagnese. E' stato possibile ascoltare anche accenti di gente proveniente da zone differenti, come il nord leccese.

L'iniziativa ha concesso la possibilità ai cittadini di cercare l'occasione del momento, ma anche di poter rievocare una tradizione storica per la cultura e la collettività locale.