Addio allo stilista mesagnese, ex compagno di Gianni Versace

MESAGNE - Nel corso della notte è venuto a mancare Antonio D'Amico, stilista ed ex compagno di Gianni Versace. L'uomo, originario di Mesagne, aveva 63 anni.

Circa un anno fa aveva inaugurato la sua nuova linea di abiti sartoriali, Principe di Ragada. Poi - da qualche mese - aveva scoperto di avere una malattia, rivelatasi fatale.

A comunicare la triste notizia ci ha pensato, questa mattina (6 dicembre), il suo manager e amico Rody Mirri.

La vita di D'Amico - indubbiamente - fu segnata dal legame speciale con Gianni Versace.

La coppia si incontrò nel 1982 e la loro relazione durò fino al 1997, data della morte del famoso stilista. Per tutto questo periodo, D'Amico contribuì alle creazioni della linea sportiva del noto marchio di moda.

Il testamento gli lasciò un vitalizio e il diritto di vivere nelle case del compagno in Italia e negli Usa. L'uomo - però - decise di non farlo e preferì farsi liquidare anticipatamente in un'unica soluzione.

Con questo capitale monetario, fondò una casa di moda che portava il proprio nome e diventò - quindi - un imprenditore/stilista.

La casa di abbigliamento, con sede e showroom a Milano, cessò l'attività dopo tre anni a causa di difficoltà gestionali e manageriali.

Dal 2002 al 2007 Antonio D'Amico visse a Manerba del Garda, in provincia di Brescia, dove aveva avviato la gestione, assieme ad alcuni soci, del ristorante "La Carera". In seguito alla chiusura del locale, decise di dedicarsi all'attività di artista-designer.

Nel 2018 aveva lanciato una nuova linea di abbigliamento ispirata al gioco del golf, denominata "Antonio D'Amico Golf".

Lo stilista ed imprenditore è venuto a mancare proprio a Manerba del Garda.